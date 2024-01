Speedway: Marius Hillebrand si gode l'inverno in Spagna

"Sono in Spagna dal 25 dicembre e vi ho trascorso anche l'inizio dell'anno", ha riferito Marius Hillebrand, che è già al lavoro sulla sua moto, anche se non si tratta di una moto da speedway. "Stiamo da amici lì, sono tutti piloti di motocross e passiamo del tempo con loro in inverno. Il motocross è il mio hobby, che mi dà molto anche per lo speedway. Ho viaggiato con il mio allenatore Michael Kartenberg, che allena molti bravi piloti di motocross, e mi ha aiutato a progredire in questo sport".

Lo svevo trascorrerà anche le prossime settimane in Spagna prima di iniziare a prepararsi con la moto da speedway, come ha rivelato a SPEEDWEEK.com: "Rimarrò lì fino alla fine di febbraio e continuerò a prepararmi con il motocross. Ho fatto anche qualche giro di flat-track e mi piacerebbe fare un po' di speedway lì. L'inverno qui è fantastico e le temperature sono buone".

Non appena la stagione prenderà velocità, Hillebrand si concentrerà probabilmente su due campionati: "Corro per Landshut nel campionato polacco e per Diedenbergen nella Speedway Team Cup. La Francia è aperta, perché non è ancora chiaro se ci sarà un campionato. È come la situazione in Germania, dove non si sa cosa succederà. In Francia, un club vuole ritirarsi, ed è un peccato".

Marius rimarrà fedele allo short track nel 2024: "Non credo che la mia strada mi porterà al long track, perché i costi sono troppo alti. Ho provato a cimentarmi nel long track una volta, quando uno sponsor mi ha fornito l'attrezzatura, ma non posso investire una somma a cinque zeri in una moto. Il mio obiettivo principale sarà il campionato polacco. Se si presenta qualcos'altro in Francia, sono aperto".