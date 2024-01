Speedway: Marius Hillebrand desfruta do inverno em Espanha

Marius Hillebrand virou as costas ao inverno alemão e está agora no solarengo sul de Espanha, onde se prepara para a época de 2024 do speedway, que se centrará na liga polaca.

"Estou em Espanha desde 25 de dezembro e também passei lá a passagem de ano", conta Marius Hillebrand, que já está a trabalhar arduamente na sua moto, mesmo que não seja uma moto de velocidade. "Estamos em casa de amigos, que são todos pilotos de motocross e com quem passamos o inverno. O motocross é o meu hobby, que também me dá muito para o speedway. Tenho viajado com o meu treinador Michael Kartenberg, que treina muitos bons pilotos de motocross, e ele tem-me ajudado a progredir no desporto".

O suábio também vai passar as próximas semanas em Espanha antes de começar a preparar a sua moto de speedway, como revelou ao SPEEDWEEK.com: "Vou ficar lá até ao final de fevereiro e continuar a preparar-me para o motocross. Também andei em pista plana algumas vezes e gostaria de fazer algum speedway lá. O inverno aqui é ótimo e as temperaturas são boas".

Assim que a época começar a acelerar, Hillebrand irá provavelmente concentrar-se em duas ligas: "Estou a correr pelo Landshut na liga polaca e pelo Diedenbergen na Speedway Team Cup. A França está em aberto, pois ainda não se sabe se haverá um campeonato. É como a situação na Alemanha, onde não se sabe o que vai acontecer. Em França, um clube quer retirar-se, o que é uma pena."

Marius manter-se-á fiel à pista curta em 2024: "Não creio que o meu caminho me leve à pista longa, porque os custos são demasiado elevados. Experimentei uma vez a pista longa quando um patrocinador me forneceu o equipamento, mas não posso investir uma soma de cinco dígitos numa mota. O meu foco principal será a liga polaca. Se surgir outra coisa em França, estou aberto".