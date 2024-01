Speedway: Jonny Wynant entra en el primer año tras los sub-19

El año pasado, Jonny Wynant completó su última temporada de speedway sub-19 y compitió en dos finales. Sin embargo, no está satisfecho con su actuación ni en el Campeonato de Europa individual ni en el de parejas.

Jonny Wynant cumplió 20 años el 2 de enero y, por tanto, ya no puede participar en competiciones sub-19 en la temporada 2024 debido a su edad. El año pasado, a diferencia de las competiciones sub-21, se clasificó para la final del Campeonato de Europa sub-19 (0 puntos) y disputó la final por parejas del Campeonato de Europa sub-19 junto con Norick Blödorn (3 puntos).

"Me clasifiqué, pero no conseguí muchos puntos en la final, así que sin duda había margen de mejora", declaró un molesto Wynant. "Lo hice mejor en otras carreras, lo que demuestra que puedo hacerlo".

Wynant no puede decir si la causa fue el nerviosismo o la presión autoimpuesta: "Es posible que surgiera subliminalmente y ni siquiera me diera cuenta de que me estaba presionando inconscientemente. Yo sólo corro la Copa por Equipos y por Parejas y algunas carreras en las que hay rivales más fuertes, y en un campeonato sub-19 como éste, sólo hay profesionales en la pista. Lo noté mentalmente y también en cuanto a mi rendimiento".

El piloto de Oldenburg terminó la temporada 2023 con una sensación de logro y ganó la Speedway Pairs Cup en su pista natal de Cloppenburg. Pudo aprender mucho de sus compañeros René Deddens y Martin Smolinski. "Ha estado muy bien", sonríe Wynant. "Tengo un poco más de relación con René Deddens, ya que sólo vive a un cuarto de hora de mí. Si tengo algo, le llamo o voy en coche. Fue muy bueno tener a Smoli en el equipo. Cuando estaba pilotando, hablábamos mucho, lo que me ayudó mucho. El título al final fue un gran esfuerzo de equipo, fue un gran día".

Además de su formación como carpintero, que dura hasta 2025, Wynant se centrará principalmente en las carreras de Alemania el año que viene, pero también quiere mejorar en las competiciones sub-21. "Sin duda volveré a correr en la Team Cup, por supuesto para el MSC Cloppenburg. Y en la Speedway League North, correré para el MSC Moorwinkelsdamm. También participaré en el mayor número posible de carreras abiertas para poder subirme a la moto lo más a menudo posible. Quiero volver a subir al podio en el Campeonato Sub-21 de Alemania. Mis posibilidades son menores en la clasificación del GP sub-21, pero quiero acabar al menos en la zona media."