Speedway : Jonny Wynant passe à l'année 1 après les U19

Le 2 janvier, Jonny Wynant a eu 20 ans et ne pourra donc plus participer aux compétitions U19 lors de la saison 2024 en raison de son âge. L'année dernière, contrairement aux compétitions des moins de 21 ans, il s'est qualifié pour la finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans (0 point) et a disputé la finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans par paires avec Norick Blödorn (3 points).

"Je me suis certes qualifié, mais je n'ai pas marqué beaucoup de points lors des finales, il y avait définitivement de la marge", s'est agacé Wynant. "Dans d'autres courses, cela s'est mieux passé, cela montre que je peux le faire".

Wynant ne peut pas dire si c'est la nervosité ou la pression qu'il s'est imposée qui en est la cause : "Il se peut que cela soit apparu de manière subliminale et que je n'ai pas remarqué que je me mettais inconsciemment la pression. Je participe à la Team Cup et à la Paar Cup ainsi qu'à quelques courses où les adversaires sont plus forts, et lors d'un tel championnat des moins de 19 ans, il n'y a que des professionnels. Je l'ai ressenti mentalement et aussi au niveau des performances".

L'Oldenbourgeois a pu terminer la saison 2023 sur une note positive en remportant la Speedway-Paar-Cup sur sa piste de Cloppenburg. Il a beaucoup appris de ses coéquipiers René Deddens et Martin Smolinski. "C'était méga bon", a souri Wynant. "J'ai un peu plus à faire avec René Deddens, car il n'habite qu'à un quart d'heure de chez moi. Si j'ai quelque chose, je l'appelle ou je passe le voir. Avec Smoli dans l'équipe, c'était vraiment bien. Quand je roulais, nous parlions beaucoup, ce qui m'a fait extrêmement progresser. Le titre à la fin était un super travail d'équipe, c'était une super journée".

En plus de sa formation de charpentier, qui durera jusqu'en 2025, Wynant se concentrera en priorité sur les courses en Allemagne l'année prochaine, mais il veut aussi progresser dans les compétitions des moins de 21 ans. "Dans la Team Cup, je vais de toute façon à nouveau courir, bien entendu pour le MSC Cloppenburg. Et dans la Speedway Liga Nord, je vais courir pour le MSC Moorwinkelsdamm. Je vais également participer à autant de courses ouvertes que possible afin d'être assis sur la moto le plus souvent possible. Lors du championnat allemand des moins de 21 ans, je veux à nouveau monter sur le podium. Lors des qualifications pour le GP des moins de 21 ans, mes chances sont moindres, mais j'aimerais au moins y rouler en milieu de peloton".