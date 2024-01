Speedway: Jonny Wynant entra nel primo anno dopo gli U19

Jonny Wynant ha compiuto 20 anni il 2 gennaio e quindi non può più partecipare alle competizioni U19 nella stagione 2024 a causa della sua età. L'anno scorso, a differenza delle competizioni U21, si è qualificato per la finale del Campionato europeo U19 (0 punti) e ha giocato la finale del Campionato europeo U19 a coppie insieme a Norick Blödorn (3 punti).

"Mi sono qualificato, ma non ho fatto molti punti in finale, quindi c'era sicuramente margine di miglioramento", ha detto un Wynant seccato. "Ho fatto meglio in altre gare, il che dimostra che posso farcela".

Wynant non sa dire se la causa sia stata il nervosismo o la pressione autoimposta: "È possibile che sia emerso in modo subliminale e che non mi sia reso conto che mi stavo inconsciamente mettendo sotto pressione. Mi limito a gareggiare nella Coppa a squadre e a coppie e in qualche gara dove ci sono avversari più forti, mentre in un campionato U19 come questo ci sono solo professionisti in pista. Me ne sono accorto mentalmente e anche in termini di prestazioni".

Il pilota di Oldenburg ha concluso la stagione 2023 con un senso di soddisfazione, vincendo la Speedway Pairs Cup sulla pista di casa a Cloppenburg. Ha potuto imparare molto dai suoi compagni di squadra René Deddens e Martin Smolinski. "È stato molto bello", ha sorriso Wynant. "Ho un po' più a che fare con René Deddens, visto che abita a un quarto d'ora da me. Se ho qualcosa da fare, lo chiamo o lo raggiungo in macchina. È stato molto bello avere Smoli in squadra. Quando ero in sella, parlavamo molto e questo mi ha aiutato molto. Il titolo alla fine è stato un super lavoro di squadra, è stata una grande giornata".

Oltre alla sua formazione come falegname, che durerà fino al 2025, Wynant si concentrerà soprattutto sulle gare in Germania nel prossimo anno, ma vuole anche migliorare nelle competizioni U21. "Sicuramente correrò ancora nella Team Cup, ovviamente per il MSC Cloppenburg. E nella Speedway League North correrò per il MSC Moorwinkelsdamm. Parteciperò anche al maggior numero possibile di gare open, in modo da poter essere in sella il più spesso possibile. Voglio salire di nuovo sul podio del Campionato tedesco U21. Le mie possibilità sono più basse nelle qualificazioni del GP U21, ma voglio finire almeno a metà classifica".