Speedway: Jonny Wynant entra no ano 1 depois dos Sub-19

No ano passado, Jonny Wynant completou a sua última época de speedway Sub-19 e participou em duas finais. No entanto, não está satisfeito com o seu desempenho nos Campeonatos da Europa individuais ou de pares.

Jonny Wynant completou 20 anos a 2 de janeiro, pelo que, devido à sua idade, já não pode participar nas competições de sub-19 na época de 2024. No ano passado, ao contrário das competições de Sub-21, qualificou-se para a final do Campeonato da Europa de Sub-19 (0 pontos) e disputou a final de pares do Campeonato da Europa de Sub-19, juntamente com Norick Blödorn (3 pontos).

"Consegui qualificar-me, mas não marquei muitos pontos nas finais, pelo que havia definitivamente espaço para melhorias", disse um aborrecido Wynant. "Fiz melhor noutras corridas, o que mostra que sou capaz de o fazer."

Wynant não sabe dizer se a causa foi o nervosismo ou a pressão auto-imposta: "É possível que tenha surgido subliminarmente e eu nem me tenha apercebido de que estava inconscientemente a colocar-me sob pressão. Só participo na Taça de Equipas e Pares e em algumas corridas onde há adversários mais fortes, e num campeonato sub-19 como este, só há profissionais em pista. Apercebi-me disso mentalmente e também em termos do meu desempenho".

O piloto de Oldenburg terminou a época de 2023 com um sentimento de realização e venceu a Taça de Pares de Speedway na sua pista natal, em Cloppenburg. Ele pôde aprender muito com os seus companheiros de equipa René Deddens e Martin Smolinski. "Foi muito bom", sorriu Wynant. "Tenho um pouco mais de contacto com o René Deddens, porque ele vive apenas a um quarto de hora de mim. Se tenho alguma coisa, telefono-lhe ou vou até lá. Foi muito bom ter o Smoli na equipa. Quando eu estava a correr, falávamos muito, o que me ajudou bastante. O título no final foi um super esforço de equipa, foi um grande dia".

Para além da sua formação como carpinteiro, que se prolonga até 2025, Wynant vai concentrar-se principalmente nas corridas na Alemanha no próximo ano, mas também quer melhorar nas competições de sub-21. "Vou certamente voltar a correr na Team Cup, claro que pela MSC Cloppenburg. E na Speedway League North, vou correr pelo MSC Moorwinkelsdamm. Também vou participar no maior número possível de corridas abertas para poder estar na mota o mais frequentemente possível. Quero voltar a subir ao pódio no Campeonato Alemão de Sub-21. As minhas hipóteses são menores nas eliminatórias do GP U21, mas quero pelo menos terminar no meio do pelotão."