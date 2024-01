Talento Mario Häusl: "Nunca lo habría imaginado"

Con el entonces joven de 16 años Mario Häusl, los Trans MF Devils se sacaron de la chistera el pasado mes de julio un talento que se desplegó en la categoría sub 21. Incluso participó en una carrera fuera de casa en la 1ª Liga polaca, que es algo completamente distinto a las carreras junior en Alemania. "Fue muy diferente con los aficionados en el estadio, los corredores son por supuesto también muy fuertes. Sólo puedo aprender de ellos".

Para la temporada 2024, el Landshut también tiene previsto contar con Häusl, que ocupará el puesto sub-21 con Erik Bachhuber. "Mario es un jugador con mucho talento, despreocupado y decidido. El año pasado pudo foguearse en un partido fuera de casa y lo hizo bastante bien. Queremos animarle y apoyarle en su desarrollo y estamos encantados de que compita para nuestro equipo", afirma el director del equipo, Klaus Zwerschina.

Häusl entró en contacto con las carreras de velocidad gracias a un regalo y a un atento entrenador que reconoció su talento. "Llevo pilotando entre cuatro y cinco años", explica Mario a SPEEDWEEK.com. "Cuando tenía siete años, mis padres me regalaron un bono para montar en motocross, lo que me divirtió enseguida y me fue muy bien. Después me apunté al grupo juvenil de Olching y mi entrenador, Albert Blum, me dijo que debería probar el speedway. Gracias a él me inicié en este deporte. Mis padres vivían en Olching e íbamos a casi todas las carreras. Siempre me pareció emocionante y guay, pero no podía imaginar que algún día yo mismo me subiría a una moto".

Además de su participación en la liga polaca, Häusl quiere participar en el mayor número posible de carreras. "En Alemania, quiero correr en la Copa por Equipos y en la Copa de Bayern, y quizá pueda volver a participar en la Liga Nord", revela Mario. "Este año también tengo previsto participar en los campeonatos checos sub-21 individual y por parejas. Allí conoceré a buenos corredores de los que podré aprender. Incluso una carrera pequeña es un buen entrenamiento, aprendes ciertas líneas de pilotaje que no probarías necesariamente en los entrenamientos."