Talent Mario Häusl : "Je n'ai jamais pu l'imaginer".

En juillet dernier, les responsables des Trans MF Devils ont sorti de leur chapeau un talent, Mario Häusl, alors âgé de 16 ans, qui a été engagé au poste des moins de 21 ans. Il a même participé à une course à l'extérieur en 1ère ligue polonaise, ce qui est un tout autre numéro par rapport aux courses de jeunes en Allemagne. "Avec les fans dans le stade, c'était déjà autre chose, les coureurs sont bien sûr aussi très forts. Je ne peux qu'apprendre d'eux".

Pour la saison 2024, le club de Landshut prévoit également de faire appel à Häusl, qui devrait occuper le poste des moins de 21 ans avec Erik Bachhuber. "Mario est un très grand talent, insouciant et déterminé. L'année dernière, il a déjà eu l'occasion de faire un essai lors d'un match à l'extérieur et il s'est très bien débrouillé. Nous voulons l'encourager et l'accompagner dans son évolution et nous sommes heureux qu'il prenne le départ pour notre équipe", a déclaré le manager de l'équipe Klaus Zwerschina.

Si Häusl est entré en contact avec le speedway, il le doit à un cadeau et à un entraîneur attentif qui a reconnu son talent. "Cela fait maintenant quatre ou cinq ans que je roule", a raconté Mario à SPEEDWEEK.com. "À sept ans, mes parents m'ont offert un bon pour faire du motocross, ce qui m'a tout de suite beaucoup plu et s'est très bien passé. J'ai ensuite rejoint le groupe de jeunes à Olching et mon entraîneur Albert Blum m'a dit que je devrais essayer le speedway. C'est grâce à lui que je suis entré dans ce sport. Mes parents habitaient à Olching et nous avons assisté à presque toutes les courses. J'ai toujours trouvé cela passionnant et cool, mais je ne pouvais pas m'imaginer être un jour moi-même sur une moto".

En plus de son engagement dans la ligue polonaise, Häusl veut participer à autant de courses que possible. "En Allemagne, j'aimerais participer à la Team Cup et à la Bayern Cup, et peut-être que cela fonctionnera à nouveau avec la Liga Nord", a révélé Mario. "Pour cette année, je prévois aussi le championnat tchèque des moins de 21 ans en individuel et en couple. J'y rencontrerai de bons coureurs dont je pourrai apprendre. Une petite course est aussi un bon entraînement, on apprend certaines lignes de conduite qu'on n'essaierait pas forcément à l'entraînement".