Il talento Mario Häusl: "Non l'avrei mai immaginato".

Con l'allora 16enne Mario Häusl, lo scorso luglio i Trans MF Devils hanno tirato fuori dal cilindro un talento che è stato schierato nel ruolo di U21. Ha persino partecipato a una gara in trasferta nella 1ª Lega polacca, che è una cosa completamente diversa rispetto alle gare juniores in Germania. "È stato molto diverso con i tifosi allo stadio, anche i corridori sono ovviamente molto forti. Posso solo imparare da loro".

Per la stagione 2024, Landshut sta pianificando anche con Häusl, che assumerà il ruolo di U21 con Erik Bachhuber. "Mario è un giocatore di grande talento, spensierato e determinato. L'anno scorso ha avuto modo di assaggiare il gioco in una partita in trasferta e ha fatto abbastanza bene. Vogliamo incoraggiarlo e sostenerlo nel suo ulteriore sviluppo e siamo lieti che gareggerà per la nostra squadra", afferma il Team Manager Klaus Zwerschina.

Häusl è entrato in contatto con le gare di speedway grazie a un regalo e a un allenatore attento che ha riconosciuto il suo talento. "Corro da quattro o cinque anni ormai", ha detto Mario a SPEEDWEEK.com. "Quando avevo sette anni, i miei genitori mi hanno regalato un buono per fare motocross, che è stato subito molto divertente ed è andato molto bene. Poi sono entrato a far parte del gruppo giovanile di Olching e il mio allenatore Albert Blum mi ha detto che avrei dovuto provare lo speedway. Ho iniziato a praticare questo sport grazie a lui. I miei genitori vivevano a Olching e andavamo a vedere quasi tutte le gare. Ho sempre pensato che fosse eccitante e bello, ma non potevo immaginare che un giorno sarei stato io stesso su una moto".

Oltre a partecipare al campionato polacco, Häusl vuole prendere parte a quante più gare possibili. "In Germania voglio partecipare alla Team Cup e alla Bayern Cup, e forse riuscirò a fare di nuovo la Liga Nord", ha rivelato Mario. "Quest'anno sono previsti anche i campionati cechi U21 individuali e a coppie. Lì incontrerò buoni corridori da cui potrò imparare. Anche una piccola gara è un buon allenamento, si imparano certe linee di guida che non si provano necessariamente in allenamento".