Talento Mario Häusl: "Nunca poderia ter imaginado isto"

No ano passado, os Trans MF Landshut Devils responderam à lesão de Erik Bachhuber com a contratação de Mario Häusl. O jovem de 17 anos deverá ter mais oportunidades na 2ª Liga Polaca de Speedway em 2024.

Com Mario Häusl, então com 16 anos, os Trans MF Devils tiraram da cartola, em julho passado, um talento que foi utilizado na posição de sub-21. Chegou mesmo a participar numa corrida fora de casa, na 1ª Liga Polaca, o que é completamente diferente das corridas de juniores na Alemanha. "Foi muito diferente, com os adeptos no estádio, e os ciclistas também são muito fortes. Só posso aprender com eles".

Para a época de 2024, o Landshut também está a planear com Häusl, que assumirá a posição de sub-21 com Erik Bachhuber. "Mario é um jogador muito talentoso, despreocupado e determinado. No ano passado, teve a oportunidade de experimentar o jogo num jogo fora de casa e saiu-se muito bem. Queremos encorajá-lo e apoiá-lo no seu desenvolvimento futuro e estamos muito satisfeitos por ele ir competir pela nossa equipa", afirma o Diretor de Equipa Klaus Zwerschina.

Häusl entrou em contacto com as corridas de velocidade graças a um presente e a um treinador atento que reconheceu o seu talento. "Já ando de moto há quatro ou cinco anos", disse Mario ao SPEEDWEEK.com. "Quando tinha sete anos, os meus pais deram-me um vale para andar de motocross, o que foi logo muito divertido e correu muito bem. Depois juntei-me ao grupo de jovens em Olching e o meu treinador Albert Blum disse-me que devia experimentar o speedway. Foi graças a ele que entrei no desporto. Os meus pais viviam em Olching e íamos a quase todas as corridas que lá se realizavam. Sempre achei que era emocionante e fixe, mas não podia imaginar que um dia eu próprio iria andar de mota".

Para além do seu envolvimento na liga polaca, Häusl quer participar no maior número possível de corridas. "Na Alemanha, quero participar na Team Cup e na Bayern Cup, e talvez possa voltar a participar na Liga Nord", revelou Mario. "Os campeonatos checos de sub-21 individuais e de pares também estão planeados para este ano. Vou encontrar lá bons cavaleiros com quem posso aprender. Mesmo uma pequena corrida é um bom treino, aprendemos certas linhas de condução que não tentaríamos necessariamente nos treinos."