Championnat d'Océanie : Lidsey écrase Woffinden

La Fédération australienne de motocyclisme attribue ses cinq places de départ pour les manches de qualification du Grand Prix de Speedway 2025 uniquement en fonction des résultats sportifs. Après que les quatre premiers du championnat australien ont occupé quatre des cinq places de départ par ce biais, la cinquième place de qualification était en jeu à Gillman.

Tai Woffinden, l'un des deux Britanniques avec Sam Hagon dans le peloton, est entré dans la course de la meilleure des manières avec deux victoires de manche, mais a ensuite dû s'incliner devant Jaimon Lidsey et Brady Kurtz. Le triple champion du monde a néanmoins terminé les séries en deuxième position avec 13 points.

Sam Hagon a même remporté ses trois premières manches, mais s'est ensuite retrouvé à la dernière place. Avec deux points supplémentaires lors de la dernière manche, l'Anglais s'est qualifié pour les demi-finales avec onze points.

Dans la première demi-finale, Lidsey, invaincu, s'est imposé devant Kurtz, tandis que Pickering et Bowes ont dû plier bagage. Dans la deuxième demi-finale, Woffinden s'est imposé devant Sedgmen.

Comme Lidsey avait déjà une place en qualification GP grâce à sa quatrième place au championnat australien, la finale entre Kurtz et Sedgmen ne concernait pas seulement la victoire, mais aussi la cinquième place en qualification pour les championnats du monde.



Lidsey est resté invaincu lors de la septième manche et s'est imposé devant Woffinden. Comme Kurtz a franchi la ligne d'arrivée en troisième position lors de la finale, il s'est assuré, en plus du bronze, une place pour les championnats du monde.

Résultats du championnat d'Océanie Gillman/AUS :

1. Jaimon Lidsey (AUS), 21 points

2. Tai Woffinden (GB), 18

3. Brady Kurtz (AUS), 14

4. Justin Sedgmen (AUS), 12

5. Josh Pickering (AUS), 13

6. Sam Hagon (GB), 12

7. Fraser Bowes (AUS), 9

8. Zane Keleher (AUS), 7

9. Michael West (AUS), 7

10. Jacob Hook (AUS), 7

11. Sam Martin (AUS), 5

12. Dayle Wood (AUS), 4

13. Jack Morrison (AUS), 2

14. Declan Knowles (AUS), 2

15. Matt Marson (AUS), 2

16. Jake Turner (NZ), 1



Semi-finale 1 : 1. Jaimon Lidsey, 2. Brady Kurtz, 3. Josh Pickering, 4. Fraser Bowes



Demi-finale 2 : 1. Tai Woffinden, 2. Justin Sedgmen, 3. Sam Hagon, 4. Zane Keleher



Finale : 1. Jaimon Lidsey, 2. Tai Woffinden, 3. Brady Kurtz, 4. Justin Sedgmen