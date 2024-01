Campionato d'Oceania: Lidsey sconfigge Woffinden

Jaimon Lidsey è il campione dell'Oceania Speedway 2024 dopo aver battuto il tre volte campione del mondo Tai Woffinden nella finale di Gillman. Brady Kurtz ha conquistato l'ultimo posto di qualificazione al Campionato del Mondo in Australia.

L'Australian Motorcycle Association assegna i cinque posti di partenza per le qualifiche del 2025 Speedway Grand Prix esclusivamente sulla base dei risultati sportivi. Con i primi quattro classificati del campionato australiano che occupano quattro delle cinque posizioni in griglia, il quinto posto di qualificazione era in palio a Gillman.

Tai Woffinden, uno dei due britannici in gara insieme a Sam Hagon, è partito alla grande con due vittorie di gara, ma poi ha dovuto arrendersi a Jaimon Lidsey e Brady Kurtz. Ciononostante, il tre volte campione del mondo ha concluso le manche al secondo posto con 13 punti.

Sam Hagon ha vinto anche le prime tre manche, ma poi ha concluso all'ultimo posto. Con altri due punti nell'ultima manche, l'inglese è passato alle semifinali con undici punti.

Nella prima semifinale, l'imbattuto Lidsey si è imposto davanti a Kurtz, mentre Pickering e Bowes hanno dovuto fare i bagagli. Nella seconda semifinale, Woffinden si è imposto su Sedgmen.

Poiché Lidsey ha già ottenuto un posto nelle qualificazioni al GP grazie al suo quarto posto nel Campionato australiano, la finale tra Kurtz e Sedgmen non riguardava solo la vittoria, ma anche il quinto posto per la qualificazione al Campionato mondiale.



Lidsey è rimasto imbattuto nella settima gara e ha vinto davanti a Woffinden. Poiché Kurtz è arrivato terzo in finale, oltre al bronzo si è assicurato anche il posto al Campionato del Mondo.

Risultati Campionato Oceania Gillman/USA:

1° Jaimon Lidsey (AUS), 21 punti

2 Tai Woffinden (GB), 18 punti

3. Brady Kurtz (AUS), 14

4° Justin Sedgmen (AUS), 12

5° Josh Pickering (AUS), 13

6° Sam Hagon (GB), 12

7° Fraser Bowes (AUS), 9

8° Zane Keleher (AUS), 7

9° Michael West (AUS), 7

10° Jacob Hook (AUS), 7

11° Sam Martin (AUS), 5

12° Dayle Wood (AUS), 4

13° Jack Morrison (AUS), 2

14° Declan Knowles (AUS), 2

15° Matt Marson (AUS), 2

16° Jake Turner (NZ), 1



Semifinale 1: 1° Jaimon Lidsey, 2° Brady Kurtz, 3° Josh Pickering, 4° Fraser Bowes



Semifinale 2: 1. Tai Woffinden, 2. Justin Sedgmen, 3. Sam Hagon, 4. Zane Keleher



Finale: 1. Jaimon Lidsey, 2. Tai Woffinden, 3. Brady Kurtz, 4. Justin Sedgmen