Campeonato da Oceania: Lidsey derrota Woffinden

A Associação Australiana de Motociclismo atribui os seus cinco lugares de partida para as rondas de qualificação do Grande Prémio de Velocidade de 2025 apenas com base nos resultados desportivos. Com os quatro primeiros do Campeonato Australiano a ocuparem quatro das cinco posições da grelha, o quinto lugar de qualificação estava em aberto em Gillman.

Tai Woffinden, um dos dois britânicos no pelotão com Sam Hagon, teve um excelente começo com duas vitórias em corridas, mas depois teve de ceder a derrota a Jaimon Lidsey e Brady Kurtz. Mesmo assim, o tricampeão mundial terminou as mangas em segundo lugar, com 13 pontos.

Sam Hagon chegou a vencer as três primeiras baterias, mas acabou em último lugar. Com mais dois pontos na última bateria, o inglês passou para as meias-finais com onze pontos.

Na primeira meia-final, o invicto Lidsey venceu Kurtz, enquanto Pickering e Bowes tiveram de desistir. Na segunda meia-final, Woffinden ganhou a Sedgmen.

Como Lidsey já tem um lugar nas eliminatórias do GP através do seu quarto lugar no Campeonato Australiano, a final entre Kurtz e Sedgmen não era apenas sobre a vitória, mas também sobre o quinto lugar de qualificação para o Campeonato do Mundo.



Lidsey manteve-se invicto na sétima corrida e venceu à frente de Woffinden. Como Kurtz terminou em terceiro na final, também garantiu o seu lugar no Campeonato do Mundo, para além do bronze.

Resultados Campeonato da Oceânia Gillman/AUS:

1º Jaimon Lidsey (AUS), 21 pontos

2 Tai Woffinden (GB), 18 pontos

3º Brady Kurtz (AUS), 14 pontos

4º Justin Sedgmen (AUS), 12

5º Josh Pickering (AUS), 13

6º Sam Hagon (GB), 12

7º Fraser Bowes (AUS), 9

8º Zane Keleher (AUS), 7

9º Michael West (AUS), 7

10º Jacob Hook (AUS), 7

11º Sam Martin (AUS), 5

12º Dayle Wood (AUS), 4

13º Jack Morrison (AUS), 2

14º Declan Knowles (AUS), 2

15º Matt Marson (AUS), 2

16º Jake Turner (NZ), 1



Semifinal 1: 1º Jaimon Lidsey, 2º Brady Kurtz, 3º Josh Pickering, 4º Fraser Bowes



Semifinal 2: 1. Tai Woffinden, 2. Justin Sedgmen, 3. Sam Hagon, 4. Zane Keleher



Final: 1. Jaimon Lidsey, 2. Tai Woffinden, 3. Brady Kurtz, 4. Justin Sedgmen