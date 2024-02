Équipe nationale de speedway : vastes préparatifs

Les équipes nationales allemandes de speedway ont commencé la saison 2024 par un camp de fitness à Abensberg, les chefs d'équipe Sascha Dörner et Mathias Bartz en ont profité pour avoir de nombreuses discussions avec les pilotes.

Ils prévoient la prochaine grande rencontre avec un camp d'entraînement. "Nous irons ensemble à Lonigo, en Italie, en février. De plus, selon les conditions météorologiques, nous voulons faire une nouvelle journée d'entraînement à Teterow en avril", a décrit l'ancien coureur et actuel entraîneur national Mathias Bartz à propos de la préparation sur la piste. "Dans le train, il est également prévu de faire des comparaisons entre pays. Nous avions initialement envisagé d'emmener les Anglais à Lonigo, mais ils ont malheureusement annulé", a ajouté son collègue Sascha Dörner. "Nous serons en Italie pour cinq jours d'entraînement, du mercredi au vendredi. Samedi et dimanche, il y aura des courses d'essai contre l'Italie".

Les chefs d'équipe organisent en commun la préparation du camp d'entraînement et se partagent également les tâches en dehors de la course. "Après la saison, nous avons réfléchi relativement tôt à la nouvelle, il n'y a pas que les tâches sur la piste, mais aussi quelques chantiers annexes qui sont importants", explique Dörner. "La répartition des tâches est telle que nous faisons tout ensemble. Il n'y a pas de chef et nous nous téléphonons au moins une fois par jour. Je suis heureux de pouvoir faire tout cela avec Matze, car nous nous entendons bien. Nous allons dans la même direction".

Dörner et Bartz offrent également leur soutien à leurs protégés lorsqu'il s'agit de négocier des contrats de ligue à l'étranger, comme le montre Bartz : "En principe, nous nous efforçons de placer les juniors dans autant de ligues que possible, car l'expérience vient en conduisant. Bien sûr, nous essayons de faire jouer nos contacts".

Une ligue fédérale en Allemagne a également une grande importance du point de vue des chefs d'équipe, comme Dörner l'a souligné à SPEEDWEEK.com : "La ligue en Allemagne est extrêmement importante. Chaque sport a une Bundesliga ou une ligue suprême qui représente le sport, nous en avons aussi besoin dans le sport sur piste. Nous y travaillons très dur au sein des comités avec les clubs et avons actuellement des réunions en ligne presque hebdomadaires pour mettre sur pied une ligue. Cela semble bien parti et je suis très confiant dans le fait que cela va fonctionner".