Squadra nazionale di speedway: preparazione approfondita

Il campo di allenamento in pista ad Abensberg all'inizio dell'anno è stato l'inizio di una lunga stagione. I responsabili della squadra tedesca stanno attualmente programmando un ritiro in Italia, che comprenderà anche gare di prova di speedway.

Le squadre nazionali tedesche di speedway hanno dato il via alla stagione 2024 con un campo di allenamento ad Abensberg, che i capi squadra Sascha Dörner e Mathias Bartz hanno utilizzato per molte discussioni con i piloti.

Stanno pianificando il prossimo grande incontro con un campo di allenamento. "Andremo insieme a Lonigo, in Italia, a febbraio. A seconda del tempo, vogliamo anche organizzare un'altra giornata di allenamento a Teterow in aprile", ha detto l'ex corridore e attuale allenatore nazionale Mathias Bartz, descrivendo i preparativi in pista. "Ci sono anche piani per confrontare i Paesi sul treno. Inizialmente avevamo previsto di portare gli inglesi con noi a Lonigo, ma purtroppo hanno disdetto", ha aggiunto il collega Sascha Dörner. "Saremo in Italia per cinque giorni per allenarci, da mercoledì a venerdì. Sabato e domenica ci saranno delle gare di prova contro l'Italia".

I capi della squadra stanno organizzando insieme i preparativi per il ritiro e si stanno dividendo anche i compiti al di fuori delle corse. "Dopo la stagione, abbiamo iniziato a pensare al nuovo relativamente presto, perché non ci sono solo i compiti in pista, ma anche una serie di cantieri secondari che sono importanti", dice Dörner. "La distribuzione dei compiti è tale che facciamo tutto insieme. Non c'è un capo e ci sentiamo al telefono almeno una volta al giorno. Sono felice di poter fare tutto con Matze, perché andiamo d'accordo. Siamo uniti".

Dörner e Bartz offrono il loro sostegno ai loro pupilli anche quando si tratta di organizzare contratti di campionato all'estero, come sottolinea Bartz: "Fondamentalmente, cerchiamo di inserire i giovani nel maggior numero possibile di campionati, perché l'esperienza si acquisisce viaggiando. Naturalmente, cerchiamo di utilizzare i nostri contatti".

Anche il campionato nazionale in Germania è molto importante dal punto di vista dei capi squadra, come ha sottolineato Dörner a SPEEDWEEK.com: "Il campionato in Germania è estremamente importante. Ogni sport ha un campionato nazionale o un campionato di punta che rappresenta lo sport, e ne abbiamo bisogno anche nelle corse su pista. Stiamo lavorando molto duramente su questo tema in seno ai comitati con i club e attualmente abbiamo incontri online quasi ogni settimana per ottenere un campionato in funzione. La situazione è buona e sono molto fiducioso che funzionerà".