Seleção nacional de Speedway: preparativos exaustivos

O campo de treino em pista em Abensberg, no início do ano, foi o início de uma longa época. Os chefes de equipa alemães estão atualmente a planear um campo de treino em Itália, que incluirá também corridas de teste em pista.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

As equipas nacionais alemãs de velocidade iniciaram a época de 2024 com um campo de treino em Abensberg, que os chefes de equipa Sascha Dörner e Mathias Bartz utilizaram para muitas discussões com os pilotos.

Estão a planear o próximo grande encontro com um campo de treinos. "Vamos viajar juntos para Lonigo, em Itália, em fevereiro. Dependendo das condições meteorológicas, também queremos organizar outro dia de treino em Teterow, em abril", disse o antigo cavaleiro e atual selecionador nacional Mathias Bartz, descrevendo os preparativos na pista. "Há também planos para comparar países no comboio. Inicialmente, tínhamos planeado levar os ingleses connosco para Lonigo, mas infelizmente eles cancelaram", acrescentou o colega Sascha Dörner. "Vamos estar em Itália durante cinco dias para treinar, de quarta a sexta-feira. Haverá corridas de teste contra a Itália no sábado e no domingo".

Os chefes de equipa estão a organizar os preparativos para o campo de treinos em conjunto e estão também a partilhar as tarefas fora das corridas. "Depois da temporada, começámos a pensar na nova temporada relativamente cedo, uma vez que não há apenas tarefas na pista, mas também uma série de obras secundárias que são importantes", diz Dörner. "A distribuição das tarefas é tal que fazemos tudo em conjunto. Não há chefe e falamos ao telefone pelo menos uma vez por dia. Sinto-me feliz por poder fazer tudo com o Matze, porque nos damos bem. Trabalhamos em conjunto".

Dörner e Bartz também apoiam os seus pupilos quando se trata de arranjar contratos com ligas no estrangeiro, como refere Bartz: "Basicamente, esforçamo-nos por colocar os juniores no maior número possível de ligas, porque a experiência vem das viagens. É claro que tentamos usar os nossos contactos".

Uma liga nacional na Alemanha também é muito importante do ponto de vista dos chefes de equipa, como Dörner sublinhou ao SPEEDWEEK.com: "A liga na Alemanha é extremamente importante. Todos os desportos têm uma liga nacional ou uma liga de topo que representa o desporto, e nós também precisamos de uma nas corridas de pista. Estamos a trabalhar arduamente nesta questão nos comités com os clubes e, atualmente, estamos a ter reuniões online quase todas as semanas para pôr a liga a funcionar. Está a correr bem e estou muito confiante de que vai funcionar".