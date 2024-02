Erik Pudel : retour au speedway en tant que physio

"Nous avons beaucoup réfléchi durant l'hiver à la manière de faire progresser nos équipes", a déclaré le manager de l'équipe allemande Mathias Bartz à SPEEDWEEK.com. "Camp de fitness, camp d'entraînement avec sparring contre une sélection italienne, pour ne citer que deux choses. Nous avons fait appel à un autre professionnel dans le staff d'encadrement. Erik Pudel est désormais à la disposition de nos coureurs en tant que physiothérapeute. En tant qu'ancien, Erik sait exactement ce qui est important. Nous sommes sûrs que l'équipe en profitera".

Pudel est également ravi : "À la fin de l'année dernière, Matze Bartz et moi avons eu un premier contact. L'idée était de savoir si je pouvais m'occuper de l'équipe nationale allemande en tant que physiothérapeute à partir de la saison 2024. Nous nous sommes rencontrés personnellement en janvier et sommes assez rapidement tombés d'accord sur le fait que nous travaillerions ensemble à partir de cette saison. Du fait que j'ai moi-même été au départ de l'équipe nationale pendant de nombreuses années et que j'ai toujours considéré le speedway comme une partie de moi-même, je souhaitais à nouveau faire partie de l'équipe".

Depuis l'arrêt de sa carrière, Pudel a investi ses forces dans son avenir professionnel, pouvant ainsi s'occuper d'athlètes d'autres sports en tant que physiothérapeute et travaillant entre autres dans le centre de formation d'un club de football de première division.

Le travail de Pudel s'articulera principalement autour des courses de l'équipe nationale. "Ma tâche principale sera bien sûr le suivi thérapeutique avant, pendant et après les courses. Nos sportifs doivent pouvoir prendre le départ en bonne forme physique et sans problème. Je suis toujours à leurs côtés pour les conseiller et leur faire profiter de mon expérience. Nous devons tirer tous ensemble à la même corde pour faire avancer le speedway allemand. Le premier rendez-vous avec l'équipe nationale sera pour moi le camp d'entraînement de mi-février à Lonigo, en Italie. Le 30 mars, je me rendrai ensuite à Gdansk pour le championnat d'Europe de speedway par équipe".