Erik Pudel: ritorno allo sport dello speedway come fisioterapista

"Durante l'inverno abbiamo pensato molto a come far progredire le nostre squadre", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il team manager tedesco Mathias Bartz."Il campo di preparazione fisica, il campo di allenamento che comprendeva lo sparring contro una selezione italiana, per citare solo due cose. Abbiamo inserito un altro professionista nello staff tecnico. Erik Pudel è ora a disposizione dei nostri corridori come fisioterapista. Come ex corridore, Erik sa esattamente cosa è importante. Siamo certi che la squadra ne trarrà beneficio".

Anche Pudel è soddisfatto: "Matze Bartz e io abbiamo avuto il primo contatto alla fine dell'anno scorso. L'idea era che potessi occuparmi della nazionale tedesca come fisioterapista a partire dalla stagione 2024. Ci siamo incontrati di persona a gennaio e abbiamo concordato abbastanza rapidamente che avremmo lavorato insieme a partire da questa stagione. Essendo stato in griglia per la squadra nazionale per molti anni e avendo sempre considerato lo speedway come una parte di me, volevo far parte di nuovo della squadra".

Dalla fine della sua carriera, Pudel ha investito le sue energie nel suo futuro professionale, lavorando come fisioterapista per atleti di altri sport e nel centro di formazione giovanile di una squadra di calcio della Bundesliga.

Il lavoro di Pudel sarà principalmente incentrato sulle gare della nazionale. "Il mio compito principale sarà naturalmente quello di fornire un supporto terapeutico prima, durante e dopo le gare. I nostri atleti devono essere fisicamente in forma e in grado di gareggiare senza problemi. Sono sempre a disposizione per aiuti e consigli e sono felice di trasmettere la mia esperienza. Dobbiamo tutti unirci per far progredire lo sport tedesco dello speedway. Il mio primo incontro con la squadra nazionale sarà il ritiro a Lonigo, in Italia, a metà febbraio. Poi, il 30 marzo, andremo a Danzica per il Campionato europeo a squadre di speedway".