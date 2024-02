Erik Pudel: Regresso ao desporto de velocidade como fisioterapeuta

Em 2011, Erik Pudel virou as costas ao speedway como um dos melhores pilotos alemães sub-21 e, desde então, concentrou-se no seu futuro profissional. Agora está de volta numa nova função.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

"Durante o inverno, pensámos muito na forma como podemos fazer evoluir as nossas equipas", disse o diretor da equipa alemã, Mathias Bartz, ao SPEEDWEEK.com. "Acampamento de preparação física, campo de treino, incluindo treino contra uma seleção italiana, para citar apenas duas coisas. Trouxemos mais um profissional para a equipa técnica. Erik Pudel está agora disponível para os nossos pilotos como fisioterapeuta. Como antigo cavaleiro, Erik sabe exatamente o que é importante. Estamos certos de que a equipa beneficiará com isso".

Pudel também está muito satisfeito: "Matze Bartz e eu tivemos o nosso primeiro contacto no final do ano passado. A ideia era saber se eu poderia cuidar da seleção nacional alemã como fisioterapeuta a partir da época de 2024. Encontrámo-nos pessoalmente em janeiro e acordámos rapidamente que iríamos trabalhar juntos a partir desta época. Tendo estado na grelha da equipa nacional durante muitos anos e tendo sempre considerado o speedway como uma parte de mim, queria voltar a fazer parte da equipa".

Desde o final da sua carreira, Pudel investiu as suas energias no seu futuro profissional, trabalhando como fisioterapeuta de atletas de outros desportos e no centro de formação de jovens de um clube de futebol da Bundesliga.

O trabalho de Pudel vai centrar-se principalmente nas corridas da seleção nacional. "A minha principal tarefa será, naturalmente, prestar apoio terapêutico antes, durante e após as corridas. Os nossos atletas devem estar fisicamente aptos e capazes de competir sem qualquer problema. Estou sempre disponível para ajudar e aconselhar e tenho todo o gosto em transmitir a minha experiência. Todos temos de trabalhar em conjunto para fazer avançar o desporto de velocidade alemão. O meu primeiro encontro com a equipa nacional será no campo de treinos em Lonigo, Itália, em meados de fevereiro. Depois, a 30 de março, iremos a Gdansk para o Campeonato Europeu de Equipas de Speedway".