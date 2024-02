Places de départ avec prédicat : Comment se font les répartitions

Chaque année, les nominations pour les différentes courses à prédicat donnent lieu à des discussions. Par le passé, les décisions ont toujours manqué de transparence.



La première étape consiste à déterminer quels coureurs sont intéressés par quel prédicat, puis les places sont déterminées au sein des groupes de travail Speedway, Piste longue et Speedway sur glace.

"Après avoir interrogé les pilotes, Matze Bartz, Gerald Schmidbauer, Heiko Zeiter et moi-même mettrons nos têtes ensemble et nous ne tirerons pas au sort, mais nous procéderons aux nominations avec le cœur et la raison, en tenant compte également des championnats allemands", a déclaré Sascha Dörner, l'un des deux chefs des équipes nationales allemandes de speedway, à SPEEDWEEK.com. "Nous tiendrons bien sûr compte des souhaits des coureurs. Nous essayons de tout décider en notre âme et conscience, afin que cela convienne à tous et que nous puissions obtenir des résultats raisonnables au final".

Un critère qui devrait s'appliquer des classes juniors jusqu'à la catégorie la plus élevée, comme l'a ajouté son collègue Mathias Bartz : "En principe, nous allons harmoniser les nominations entre nous en fonction fortement des performances, on ne se basera pas sur les sentiments personnels".