Luoghi di partenza dei predicati: Come vengono effettuate le assegnazioni

I piloti tedeschi su pista parteciperanno anche alle gare dei Campionati mondiali ed europei nella stagione 2024. I responsabili delle squadre nazionali di speedway spiegano come sono avvenute le nomine.

Anno dopo anno, le candidature per le singole gare di predicato danno luogo a discussioni; in passato, c'è sempre stata una mancanza di trasparenza nelle decisioni.



Il primo passo è quello di scoprire quali piloti sono interessati a quale classifica, dopodiché si determinano i posti nei gruppi di lavoro speedway, pista lunga e ice speedway.

"Dopo la ricerca dei piloti, Matze Bartz, Gerald Schmidbauer, Heiko Zeiter e io ci metteremo d'accordo e non lanceremo i dadi, ma faremo le nomine con il cuore e la mente, tenendo conto anche dei campionati tedeschi", ha dichiarato Sascha Dörner, uno dei due responsabili delle squadre nazionali tedesche di speedway, a SPEEDWEEK.com. "Naturalmente terremo conto anche dei desideri dei piloti. Cerchiamo di decidere tutto al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, in modo che vada bene a tutti e che alla fine si possano ottenere risultati ragionevoli".

Uno standard che sarà applicato dalle classi giovanili fino alla categoria più alta, come ha aggiunto il suo collega Mathias Bartz: "Fondamentalmente, coordineremo le nomine tra loro in base alle prestazioni, non ai sentimenti personali".