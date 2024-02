Lugares de partida dos predicados: Como são feitas as atribuições

Os pilotos alemães de pista também participarão nas corridas dos Campeonatos do Mundo e da Europa na época de 2024. Os chefes das equipas nacionais de velocidade explicam como se processam as nomeações.

Ano após ano, as nomeações para as corridas individuais de predicados dão origem a discussões; no passado, houve sempre falta de transparência nas decisões.



O primeiro passo é descobrir quais os pilotos interessados em cada classificação, após o que os lugares são determinados nos grupos de trabalho de velocidade, pista longa e pista de gelo.

"Depois do inquérito aos pilotos, Matze Bartz, Gerald Schmidbauer, Heiko Zeiter e eu vamos juntar as nossas cabeças e não vamos lançar os dados, mas sim fazer as nomeações com o coração e a mente, e também tendo em conta o Campeonato Alemão", disse Sascha Dörner, um dos dois chefes das equipas nacionais alemãs de velocidade, ao SPEEDWEEK.com. "Claro que também vamos ter em conta os desejos dos pilotos. Tentamos decidir tudo da melhor forma possível, de modo a que seja do agrado de todos e que possamos alcançar resultados razoáveis no final."

Uma norma que será aplicada desde as classes júnior até à categoria mais alta, como acrescentou o seu colega Mathias Bartz: "Basicamente, vamos coordenar as nomeações uns com os outros com base no desempenho e não em sentimentos pessoais."