Choix des journalistes : Zmarzlik est le conducteur de l'année 2023

Sans surprise, le champion polonais Bartosz Zmarzlik a été désigné pilote de l'année lors d'un sondage réalisé auprès de journalistes spécialisés dans les sports sur piste pour ses performances au cours de la saison 2023. Zmarzlik a remporté le championnat du monde de speedway, bien qu'il n'ait disputé que neuf Grands Prix sur dix, et a également remporté le championnat individuel polonais et la Coupe du monde.

Dans le cadre de l'enquête, 18 représentants de la presse ont nommé leur top 10 en speedway et ont attribué de dix à un point, par ordre décroissant. Au total, Zmarzlik a obtenu 179 points sur 180 possibles et a clairement remporté le vote devant Fredrik Lindgren et Martin Vaculik, qui a été élu pilote de l'année 2023 par le journaliste slovaque après avoir remporté la médaille de bronze aux championnats du monde. Kai Huckenbeck a été le seul Allemand à obtenir un total de sept points sur deux votes et a terminé le vote à la 16e place.

L'élection a été initiée et réalisée par Lukasz Malaka, qui gère le portail sportif PoBandzie. "Nous avons indiqué sur notre site que le magazine allemand de sport sur piste 'Bahnsport Aktuell' avait organisé son propre vote il y a quelques années. Les journalistes des pays où le speedway était populaire votaient pour le meilleur pilote du monde. L'article sur le vote dans Bahnsport Aktuell et la discussion avec Christian Kalabis nous ont encouragés à réaliser notre version", a révélé Malaka. "Nous avons décidé de revenir sur cette idée et d'organiser la première édition de l'élection du 21e siècle, où le meilleur coureur du monde est élu par un jury international. Nous espérons que le vote deviendra plus populaire et gagnera en prestige d'année en année".

Afin de récompenser également l'élection par un prix, il a été décidé, en collaboration avec la société Eco dla Biznesu, basée à Wroclaw, d'attribuer au vainqueur une "Roue d'or" spéciale qui lui sera remise ultérieurement dans le cadre d'une course de speedway. "Je pense qu'un tel vote, essentiellement journalistique, peut d'une certaine manière rehausser le prestige de la discipline. Le football a son 'Ballon d'Or', pourquoi le speedway n'aurait-il pas aussi une distinction journalistique ?", a ajouté Malaka.

Le top 10 du choix des journalistes :

1. Bartosz Zmarzlik, 179 points

2. Fredrik Lindgren 132

3. Martin Vaculik 123

4. Emil Sayfutdinov 102

5. Jack Holder 90

6. Leon Madsen 78

7. Dan Bewley 70

8. Artem Laguta 58

9. Robert Lambert 31

10 Mateusz Cierniak 21