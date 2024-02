La scelta dei giornalisti: Zmarzlik è il pilota dell'anno 2023

Non sorprende che il campione polacco Bartosz Zmarzlik sia stato nominato pilota dell'anno per le sue prestazioni nella stagione 2023 in un sondaggio tra i giornalisti del mondo delle corse su pista. Zmarzlik ha vinto il Campionato del Mondo di Speedway, nonostante abbia corso solo nove Gran Premi su dieci, e ha vinto anche il Campionato Polacco Individuale e la Coppa del Mondo.

Nel corso del sondaggio, 18 membri della stampa hanno nominato la loro top ten nello sport dello speedway e hanno assegnato dieci punti in ordine decrescente. In totale, Zmarzlik ha ricevuto 179 punti su 180 possibili e ha vinto nettamente il voto davanti a Fredrik Lindgren e Martin Vaculik, che è stato nominato Pilota dell'anno 2023 dai giornalisti slovacchi dopo aver vinto il bronzo ai Campionati del Mondo. Kai Huckenbeck è stato l'unico tedesco a ricevere un totale di sette punti da due voti e ha concluso la votazione al 16° posto.

La votazione è stata promossa e organizzata da Lukasz Malaka, che gestisce il portale sportivo PoBandzie. "Abbiamo riportato sul nostro sito web che la rivista tedesca di sport su pista 'Bahnsport Aktuell' ha condotto una propria votazione anni fa. I giornalisti dei Paesi in cui lo speedway era popolare hanno votato per il miglior pilota del mondo. L'articolo sulla votazione di Bahnsport Aktuell e la conversazione con Christian Kalabis ci hanno incoraggiato a realizzare la nostra versione", ha rivelato Malaka. "Abbiamo deciso di ispirarci a questa idea e di organizzare la prima edizione della votazione nel XXI secolo, in cui il miglior pilota del mondo viene scelto da una giuria internazionale. Ci auguriamo che il voto cresca di popolarità e prestigio di anno in anno".

Per ricompensare il voto con un premio, è stato deciso, insieme all'azienda Eco dla Biznesu, con sede a Breslavia, di assegnare al vincitore una speciale "Ruota d'oro", che gli sarà consegnata successivamente durante una gara di speedway. "Credo che un voto così prevalentemente giornalistico possa in qualche modo migliorare il profilo della disciplina. Il calcio ha il suo 'Ballon d'Or', perché lo speedway non dovrebbe avere un premio giornalistico?", ha aggiunto Malaka.

I primi dieci classificati nel sondaggio dei giornalisti:

1° Bartosz Zmarzlik, 179 punti

2. Fredrik Lindgren 132

3. Martin Vaculik 123

4. Emil Sayfutdinov 102

5. Jack Holder 90

6. Leon Madsen 78

7. Dan Bewley 70

8° Artem Laguta 58

9 Robert Lambert 31

10 Mateusz Cierniak 21