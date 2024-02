Escolha dos jornalistas: Zmarzlik é o condutor do ano 2023

Sem surpresa, o campeão polaco Bartosz Zmarzlik foi nomeado Piloto do Ano pelo seu desempenho na época de 2023, numa votação de jornalistas do mundo das corridas de pista. Zmarzlik venceu o Campeonato do Mundo de Speedway, apesar de ter disputado apenas nove dos dez Grandes Prémios, e venceu também o Campeonato Individual Polaco e a Taça do Mundo.

No decurso do inquérito, 18 membros da imprensa nomearam os seus dez melhores atletas do desporto de velocidade e atribuíram-lhes um ponto por ordem decrescente. No total, Zmarzlik recebeu 179 dos 180 pontos possíveis e ganhou claramente a votação, à frente de Fredrik Lindgren e de Martin Vaculik, que foi nomeado Cavaleiro do Ano 2023 pelos jornalistas eslovacos depois de ter conquistado o bronze no Campeonato do Mundo. Kai Huckenbeck foi o único alemão a receber um total de sete pontos em duas votações e terminou a votação em 16º lugar.

A votação foi iniciada e organizada por Lukasz Malaka, que dirige o portal desportivo PoBandzie. "No nosso sítio Web, informámos que a revista alemã de desporto de pista 'Bahnsport Aktuell' realizou a sua própria votação há alguns anos. Jornalistas de países onde o speedway era popular votaram no melhor piloto do mundo. O artigo sobre a votação na Bahnsport Aktuell e a conversa com Christian Kalabis encorajaram-nos a realizar a nossa versão", revelou Malaka. "Decidimos aproveitar esta ideia e organizar a primeira edição da votação no século XXI, em que o melhor piloto do mundo é escolhido por um júri internacional. Esperamos que a votação cresça em popularidade e prestígio de ano para ano."

Para recompensar a votação com um prémio, foi decidido em conjunto com a empresa Eco dla Biznesu, sediada em Wrocław, atribuir ao vencedor uma "Roda de Ouro" especial, que lhe será entregue mais tarde durante uma corrida de velocidade. "Acredito que uma votação predominantemente jornalística como esta pode, de alguma forma, aumentar o perfil da disciplina. O futebol tem a sua Bola de Ouro, porque é que o speedway não há-de ter também um prémio jornalístico?

Os dez primeiros classificados na votação dos jornalistas

1º Bartosz Zmarzlik, 179 pontos

2. Fredrik Lindgren 132

3. Martin Vaculik 123

4. Emil Sayfutdinov 102

5. Jack Holder 90

6. Leon Madsen 78

7º Dan Bewley 70

8º Artem Laguta 58

9 Robert Lambert 31

10 Mateusz Cierniak 21