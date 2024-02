Martin Smolinski : double fonction en Italie

Alors que les jours à venir seront très animés dans les hauts lieux du carnaval allemand, Martin Smolinski en est aux dernières étapes de sa préparation pour le début de la saison en Italie. Dans son atelier d'Olching, il met la dernière main à ses vélos de speedway avant de se rendre la semaine prochaine à Lonigo, en Italie.

Avec le MSC Abensberg, Smolinski partira pour un camp d'entraînement qui sera entièrement consacré aux jeunes et à la relève. "Pendant les trois jours du camp, j'interviendrai en tant qu'entraîneur et instructeur pour les jeunes coureurs", déclare Martin en prévision du camp d'entraînement à Lonigo, "nous avons un bon programme pour les jeunes coureurs et je me réjouis de pouvoir leur transmettre mon expérience".

On ne sait pas encore si le jeune homme d'Olching enfourchera lui-même son vélo pendant ces trois jours. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il le fera à la suite du camp d'entraînement du MSC Abensberg. Smolinski : "Ensuite, un camp d'entraînement de plusieurs jours de l'équipe nationale allemande est au programme, j'y participerai en tant que pilote et c'est au plus tard à ce moment-là que je ferai mes premiers tours de piste cette année. Je m'en réjouis".