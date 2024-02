Martin Smolinski: in doppia funzione in Italia

Mentre i centri del carnevale tedesco saranno in pieno svolgimento nei prossimi giorni, Martin Smolinski è nella fase finale della preparazione per l'inizio della stagione in Italia. Nella sua officina di Olching si stanno apportando gli ultimi ritocchi alle moto da speedway prima di partire per Lonigo, in Italia, la prossima settimana.

Smolinski partirà per un training camp con MSC Abensberg, dove si concentrerà sullo sviluppo dei giovani e dei ragazzi. "Lavorerò come allenatore e istruttore per i giovani piloti durante i tre giorni del campo", dice Martin, guardando al campo di allenamento di Lonigo, "abbiamo un buon programma per i giovani piloti e non vedo l'ora di trasmettere la mia esperienza".

Resta da vedere se il nativo di Olching salirà in sella alla sua moto durante questi tre giorni. Quel che è certo, però, è che lo farà dopo il ritiro di MSC Abensberg. Smolinski: "Poi la nazionale tedesca ha in programma un ritiro di più giorni, e io sarò lì come pilota e farò i miei primi giri dell'anno al più tardi per allora. Non vedo l'ora".