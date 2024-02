Martin Smolinski: Em dupla função em Itália

As férias de inverno de Martin Smolinski terminam no próximo fim de semana. A época de 2024 começa para ele com um campo de treinos em Lonigo. Inicialmente, o seu trabalho centrar-se-á nos jovens.

Enquanto os centros carnavalescos alemães estarão em pleno andamento nos próximos dias, Martin Smolinski está na fase final de preparação para o início da época em Itália. Os últimos retoques estão a ser feitos nas motos de velocidade na sua oficina em Olching, antes de viajar para Lonigo, em Itália, na próxima semana.

Smolinski vai embarcar num campo de treino com o MSC Abensberg, onde o foco será o desenvolvimento dos jovens e dos juniores. "Vou trabalhar como treinador e instrutor dos jovens pilotos durante os três dias do campo", diz Martin, olhando para o campo de treino em Lonigo, "temos um bom programa para os jovens pilotos e estou ansioso por transmitir a minha experiência".

Resta saber se o natural de Olching vai subir para a sua bicicleta durante estes três dias. O que é certo, no entanto, é que o fará após o campo de treinos do MSC Abensberg. Smolinski: "Depois, a seleção alemã tem um estágio de vários dias no programa e eu estarei lá como piloto e farei as minhas primeiras voltas do ano o mais tardar nessa altura. Estou ansioso por isso".