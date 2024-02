Klaus Lausch : un tuner plusieurs fois champion du monde

Avec KLM, Klaus Lausch a créé trois lettres que le commun des mortels associe le plus souvent à la compagnie aérienne néerlandaise. Dans le domaine du sport sur piste, elles sont toutefois synonymes de puissance de moteur de la maison Klaus Lausch, avec laquelle des titres de champion du monde ont été remportés dès le milieu des années 1990. Avant de se faire un nom en tant que préparateur et d'équiper, entre autres, Tony Rickardsson en 1995, le Bavarois a lui-même connu le succès en tant que pilote de course.

Dès son plus jeune âge, Lausch a couru en licence J et a pu se faire un nom lors de ses premières courses avec l'AC Landshut dans les ligues de speedway allemandes. Avec l'ACL, il est devenu champion d'Allemagne par équipe dès l'âge de 17 ans. Il a également participé avec succès à des courses de ligue en Angleterre et, à la fin de sa carrière, en Pologne. Il a également représenté l'Allemagne lors de la finale du championnat du monde en couple avec Karl Maier et deux fois avec Gerd Riss. En 1986, l'équipe allemande s'est classée sixième et en 1990, elle a terminé dernière après la chute de Gerd Riss et la course de Lausch. En 1991, à Poznan, en Pologne, Lausch et Gerd Riss se sont classés quatrièmes avec 18 points, et il ne manquait qu'un seul point aux Norvégiens, qui ont remporté le bronze.

Klaus Lausch a conquis une médaille de championnat du monde sur la piste longue, où il s'est également fait un nom et a atteint plusieurs fois la finale mondiale. En 1988 à Scheeßel, il n'a certes pas fait le poids face à Karl Maier, mais malgré un échec en finale, Lausch a pu remporter la médaille d'argent, après avoir déjà été champion d'Allemagne de longue piste en 1986. A ce titre s'ajoutent trois titres sur la piste de speedway, où il est devenu le numéro 1 allemand en 1988, 1989 et 1990.

Malgré sa carrière réussie, au cours de laquelle il aurait pu remporter d'autres titres ou atteindre le sommet avec un peu plus de chance, Lausch s'est retiré de la piste active après la saison 1993 et s'occupe depuis avec succès du tuning de moteurs. Parallèlement, il s'est occupé de l'équipe junior ADAC de l'époque en tant qu'entraîneur et a assuré la formation de deux générations de pilotes allemands de classe mondiale.

Aujourd'hui, l'entreprise KLM, située à Edling, n'est pas seulement synonyme de succès exceptionnels avec des moteurs de sport sur piste pour les disciplines d'été et d'hiver, elle reçoit aussi régulièrement des commandes de développement et de travail de la part des secteurs de l'automobile et de la moto.

Klaus Lausch fêtera son 60e anniversaire le 19 février et SPEEDWEEK.com lui adresse ses plus sincères félicitations.