Klaus Lausch: un pluri-campione del mondo di tuning

Con KLM, Klaus Lausch ha coniato tre lettere che la gente comune assocerà molto probabilmente alla compagnia aerea olandese. Nelle corse su pista, invece, sono sinonimo di potenza del motore di Klaus Lausch, con il quale sono stati vinti titoli mondiali dalla metà degli anni Novanta. Prima che il bavarese si facesse un nome come preparatore, equipaggiando tra gli altri Tony Rickardsson nel 1995, era lui stesso un pilota di successo.

Già in giovane età, Lausch gareggiava con la licenza J ed era in grado di farsi notare nelle sue prime gare con l'AC Landshut nei campionati tedeschi di speedway. A 17 anni è diventato campione tedesco a squadre con l'ACL. Ha partecipato con successo anche a gare di campionato in Inghilterra e, verso la fine della sua carriera, in Polonia, e ha anche gareggiato una volta per la Germania nella finale del Campionato del Mondo a coppie con Karl Maier e due volte con Gerd Riss. Nel 1986 si classificò sesto e nel 1990 la squadra tedesca arrivò ultima dopo l'incidente di Gerd Riss e Lausch corse da solo. Nel 1991 a Poznan, in Polonia, Lausch e Gerd Riss si sono classificati quarti con 18 punti, un solo punto dietro ai norvegesi, che hanno vinto il bronzo.

Klaus Lausch ha vinto una medaglia ai campionati del mondo su pista lunga, dove si è fatto conoscere e ha raggiunto più volte le finali mondiali. Sebbene non sia stato all'altezza di Karl Maier a Scheeßel nel 1988, Lausch è riuscito a conquistare l'argento nonostante l'abbandono in finale, essendo già stato campione tedesco su pista lunga nel 1986. A questo titolo ne ha aggiunti tre sulla pista di speedway, dove è diventato il numero 1 in Germania nel 1988, 1989 e 1990.

Nonostante il successo della sua carriera, che con un po' più di fortuna avrebbe potuto portare a ulteriori titoli o addirittura a una vetta più alta, Lausch si è ritirato dalle corse su pista attive dopo la stagione 1993 e da allora si occupa con successo della messa a punto di motori. All'epoca allenava anche l'ADAC Junior Team e ha prodotto due generazioni di piloti tedeschi di livello mondiale.

Oggi l'azienda KLM, con sede a Edling, non solo vanta successi straordinari con i motori sportivi da pista per le discipline estive e invernali, ma riceve anche ordini di sviluppo e di lavoro dall'industria automobilistica e motociclistica.

Klaus Lausch compie 60 anni il 19 febbraio e SPEEDWEEK.com desidera congratularsi con lui.