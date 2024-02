Klaus Lausch: Um afinador múltiplo campeão do mundo

Com a KLM, Klaus Lausch cunhou as três letras que o cidadão comum mais provavelmente associará à companhia aérea holandesa. No entanto, nas corridas de pista, significam a potência do motor de Klaus Lausch, com o qual têm sido conquistados títulos de campeão mundial desde meados da década de 1990. Antes de o bávaro se tornar conhecido como tuner, equipando Tony Rickardsson, entre muitos outros, em 1995, ele próprio era um piloto de corridas de sucesso.

Mesmo em tenra idade, Lausch já competia com a licença J e conseguiu fazer nome nas suas primeiras corridas com o AC Landshut nas ligas de velocidade alemãs. Tornou-se campeão alemão de equipas com o ACL aos 17 anos. Também competiu com sucesso em corridas da liga em Inglaterra e, no final da sua carreira, na Polónia, e também competiu uma vez pela Alemanha na final do Campeonato do Mundo de pares com Karl Maier e duas vezes com Gerd Riss. Em 1986, terminou em sexto lugar e, em 1990, a equipa alemã ficou em último lugar, depois de Gerd Riss ter sofrido um acidente e Lausch ter corrido sozinho. Em 1991, em Poznan, na Polónia, Lausch e Gerd Riss terminaram em quarto lugar com 18 pontos, apenas um ponto atrás dos noruegueses, que ganharam o bronze.

Klaus Lausch ganhou uma medalha no campeonato do mundo de pista longa, onde também fez nome e chegou várias vezes às finais mundiais. Apesar de não ter sido páreo para Karl Maier em Scheeßel, em 1988, Lausch conseguiu ganhar a prata, apesar de ter desistido na final, depois de já ter sido campeão alemão de pista longa em 1986. A este título juntou três na pista de velocidade, onde se tornou o número 1 da Alemanha em 1988, 1989 e 1990.

Apesar da sua carreira de sucesso, que com um pouco mais de sorte poderia ter conduzido a mais títulos ou mesmo a um pico mais alto, Lausch retirou-se das corridas de pista activas após a época de 1993 e, desde então, tem vindo a afinar motores com sucesso. Na altura, também treinou a equipa ADAC Junior e produziu duas gerações de pilotos alemães de classe mundial.

Hoje em dia, a empresa KLM, com sede em Edling, não só é sinónimo de êxitos extraordinários com motores para desportos de pista para disciplinas de verão e inverno, como também recebe repetidamente encomendas de desenvolvimento e de trabalho da indústria automóvel e de motociclos.

Klaus Lausch celebra o seu 60º aniversário a 19 de fevereiro e a SPEEDWEEK.com gostaria de o felicitar.