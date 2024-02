Norick Blödorn: algo más que una conexión con Smolinski

Norick Blödorn seguirá fiel al Belle Vue Aces de la Liga Británica de Speedway en 2024, mientras que en la liga polaca decidió trasladarse de Landshut a Rybnik. "Hay algo completamente diferente detrás económicamente y sin duda más presión", comentó. "Tuve una conversación con Emil Sayfutdinov antes de mi traspaso, quien me dijo que el paso a la Ekstraliga le ayudó muchísimo en su momento, ya que tuvo que desarrollar la disciplina para hacer frente a la presión y las exigencias. La presión también puede ayudar; espero un efecto similar".

Blödorn se ve bien aprovechado con las carreras en Gran Bretaña y Polonia, y el noralemán no participa actualmente en ninguna otra liga. "Sólo en Inglaterra, ya son 40 carreras al año", dice el joven de 19 años. "En Suecia y Dinamarca, tendría unas 20 carreras por liga, así que tendría que correr en ambas ligas para llegar a las carreras de Inglaterra".

El campeón alemán de 2022 también tendrá que competir en las distintas carreras previas. "No quiero hacer grandes declaraciones por ahora", dijo Blödorn en una entrevista con SPEEDWEEK.com sobre sus objetivos. "En el pasado, a menudo me he preguntado en qué estaba pensando. Puede que ahora tenga algo de superstición y quiera abordarlo con más cautela. Por supuesto que tengo metas altas, pero dejemos que los resultados hablen por sí solos".

Blödorn quería entrenarse con la selección alemana en Italia para preparar la temporada 2024, pero se canceló debido a las condiciones meteorológicas. También se canceló un entrenamiento de sustitución previsto en Neuenknick. Allí, el joven piloto habría querido probar motores de Martin Smolinski y Matthias Kröger, que le gustaría utilizar en la temporada 2024 junto a los motores de Peter Johns en Inglaterra.

Norick trabaja con Smolinski en el área de merchandising desde el año pasado y recibe apoyo del equipo y del entorno de Olchinger en varias áreas, como la adquisición de patrocinadores. Podrá aprovecharlo tras la retirada de uno de sus principales patrocinadores.

Para ser bien recibido por los patrocinadores, el noralemán también puede aprender un par de cosas de Smolinski en otro ámbito. "En términos de relaciones públicas, Martin es la referencia en Alemania y, al igual que Egon Müller, trabaja a un nivel muy alto. En cuanto al pilotaje, su victoria en el Gran Premio fue hace algunos años y es evidente que no está al nivel de entonces, pero sigue siendo un veterano. Sigue siendo fuerte en los medios de comunicación, que es donde me falta un poco. Trabajar con él no hace daño. Sería bueno contrarrestarle con la boca".