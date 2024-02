Norick Blödorn : Plus qu'un lien avec Smolinski

Avec des courses de ligue de speedway en Pologne et en Angleterre, Norick Blödorn sera bien occupé en 2024. Découvrez pourquoi il se retient de formuler des objectifs mirobolants et ce que lui a conseillé Emil Sayfutdinov.

Norick Blödorn restera fidèle aux Belle Vue Aces dans la ligue britannique de speedway en 2024. Dans la ligue polonaise, il a décidé de quitter Landshut pour Rybnik. "Il y a quelque chose de complètement différent derrière sur le plan économique et certainement aussi plus de pression", a-t-il commenté. "Avant mon départ, j'ai eu une discussion avec Emil Sayfutdinov, qui m'a dit que le passage en Ekstraliga l'avait énormément aidé à l'époque, car il devait développer une discipline pour faire face à la pression et aux exigences. La pression peut aussi aider - j'espère avoir un effet similaire".

Avec les courses en Grande-Bretagne et en Pologne, Blödorn s'estime bien occupé, le Nord-Allemand renonce pour le moment à d'autres ligues. "Rien qu'en Angleterre, cela représente déjà 40 courses par an", explique le jeune homme de 19 ans. "En Suède et au Danemark, j'aurais ainsi environ 20 courses par ligue, je devrais donc courir dans les deux ligues pour arriver aux courses en Angleterre".

A cela s'ajoutent pour le champion allemand de l'année 2022 les différentes courses de prédicat. "Je préfère rester discret pour le moment avec de grandes déclarations", a déclaré Blödorn à propos de ses objectifs lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Par le passé, je me suis souvent demandé à quoi je pensais. Peut-être qu'il y a maintenant un peu de superstition et que je veux y aller plus prudemment. Bien sûr, j'ai des objectifs élevés, laissons les résultats parler d'eux-mêmes".

Pour se préparer à la saison 2024, Blödorn voulait se rendre en Italie avec l'équipe nationale allemande pour un entraînement, mais celui-ci a été annulé en raison des conditions météorologiques. Un entraînement de remplacement prévu à Neuenknick a également été annulé. Le jeune pilote aurait aimé y tester les moteurs de Martin Smolinski et de Matthias Kröger, sur lesquels il aimerait miser pour la saison 2024, en plus des groupes de Peter Johns en Angleterre.

Dans le domaine du merchandising, Norick travaille déjà depuis l'année dernière avec Smolinski et reçoit dans plusieurs domaines le soutien de l'équipe et de l'entourage du pilote d'Olching, par exemple pour l'acquisition de sponsors. Il en a bien besoin après la défection de l'un de ses principaux sponsors.

Pour être bien accueilli par les sponsors, le Nord-Allemand peut également s'inspirer de Smolinski dans un autre domaine. "En ce qui concerne les relations publiques, Martin est la référence en Allemagne et, comme Egon Müller, il travaille à un très haut niveau. Sur le plan de la conduite, sa victoire en Grand Prix remonte déjà à quelques années et il n'est bien sûr plus tout à fait au même niveau qu'à l'époque, mais il reste un vieux briscard. Sur le plan médiatique, il est toujours là, mais dans ce domaine, j'ai un peu de mal. La collaboration avec lui ne peut donc pas faire de mal. Et puis, ça peut faire du bien de se battre avec sa bouche".