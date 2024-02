Norick Blödorn: più di un semplice legame con Smolinski

Con le gare del campionato di speedway in Polonia e in Inghilterra, Norick Blödorn sarà molto impegnato nel 2024. Scoprite perché si sta trattenendo dal formulare obiettivi grandiosi e cosa gli ha consigliato Emil Sayfutdinov.

Norick Blödorn rimarrà fedele ai Belle Vue Aces nella British Speedway League nel 2024, mentre nel campionato polacco ha deciso di trasferirsi da Landshut a Rybnik. "C'è qualcosa di completamente diverso dietro dal punto di vista economico e sicuramente più pressione", ha commentato. "Ho avuto una conversazione con Emil Sayfutdinov prima del mio trasferimento, che mi ha detto che il passaggio all'Ekstraliga lo ha aiutato immensamente in quel momento, in quanto ha dovuto sviluppare la disciplina per far fronte alla pressione e alle richieste. Anche la pressione può aiutare: spero di ottenere un effetto simile".

Blödorn si vede ben utilizzato con le gare in Gran Bretagna e Polonia, e il nord-tedesco non è attualmente impegnato in altri campionati. "Solo in Inghilterra sono già 40 gare all'anno", dice il 19enne. "In Svezia e Danimarca avrei circa 20 gare per campionato, quindi dovrei gareggiare in entrambi i campionati per arrivare alle gare in Inghilterra".

Il campione tedesco 2022 dovrà anche partecipare alle varie gare di predicato. "Non voglio fare grandi dichiarazioni per ora", ha detto Blödorn in un'intervista a SPEEDWEEK.com riguardo ai suoi obiettivi. "In passato mi sono spesso chiesto cosa stessi pensando. Forse ora c'è un po' di superstizione e voglio affrontare la cosa con più cautela. Naturalmente ho obiettivi elevati, ma lasciamo che siano i risultati a parlare".

Blödorn avrebbe voluto allenarsi con la nazionale tedesca in Italia in vista della stagione 2024, ma il viaggio è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche. Anche un allenamento sostitutivo previsto a Neuenknick è stato annullato. Lì, il giovane avrebbe voluto provare i motori di Martin Smolinski e Matthias Kröger, che vorrebbe utilizzare nella stagione 2024 insieme ai motori di Peter Johns in Inghilterra.

Norick collabora con Smolinski nel settore del merchandising dall'anno scorso e riceve il sostegno del team e dell'ambiente di Olchinger in diversi ambiti, come l'acquisizione di sponsor. Può farne buon uso dopo che uno dei suoi sponsor principali si è ritirato.

Per essere ben accolto dagli sponsor, il nord-tedesco può imparare qualcosa da Smolinski anche in un altro ambito. "In termini di pubbliche relazioni, Martin è il punto di riferimento in Germania e, come Egon Müller, lavora a un livello molto alto. In termini di guida, la sua vittoria nei Gran Premi risale a qualche anno fa e ovviamente non è più al livello di allora, ma è ancora un veterano. È ancora forte nei media, cosa che a me manca un po'. Lavorare con lui non può far male. Potrebbe essere utile contrastarlo con la bocca".