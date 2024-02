Norick Blödorn: Mais do que uma simples ligação a Smolinski

Norick Blödorn vai manter-se fiel aos Belle Vue Aces na Liga Britânica de Speedway em 2024, enquanto na liga polaca decidiu mudar-se de Landshut para Rybnik. "Há algo completamente diferente a nível económico e certamente mais pressão", comentou. "Tive uma conversa com Emil Sayfutdinov antes da minha transferência, que me disse que a mudança para a Ekstraliga o ajudou imenso na altura, pois teve de desenvolver disciplina para lidar com a pressão e as exigências. A pressão também pode ajudar, e espero ter um efeito semelhante."

Blödorn se vê bem utilizado nas corridas na Grã-Bretanha e na Polônia, e o norte-alemão não está atualmente envolvido em nenhuma outra liga. "Só em Inglaterra, já são 40 corridas por ano", diz o jovem de 19 anos. "Na Suécia e na Dinamarca, teria cerca de 20 corridas por liga, pelo que teria de correr em ambas as ligas para chegar às corridas em Inglaterra."

O campeão alemão de 2022 também terá de competir nas várias corridas de preparação. "Não quero fazer grandes declarações por agora", disse Blödorn numa entrevista ao SPEEDWEEK.com sobre os seus objectivos. "No passado, perguntei-me muitas vezes o que estava a pensar. Talvez agora haja um pouco de superstição e eu queira abordar o assunto com mais cautela. Claro que tenho objectivos elevados, mas deixo que os resultados falem por si."

Blödorn queria treinar com a equipa nacional alemã em Itália, em preparação para a época de 2024, mas a viagem foi cancelada devido às condições meteorológicas. Uma sessão de treino de substituição planeada em Neuenknick também foi cancelada. Aí, o jovem gostaria de testar os motores de Martin Smolinski e Matthias Kröger, que gostaria de utilizar na época de 2024, juntamente com os motores de Peter Johns em Inglaterra.

Norick tem trabalhado com Smolinski na área do merchandising desde o ano passado e recebe apoio da equipa e do ambiente de Olchinger em várias áreas, como a aquisição de patrocinadores. Pode fazer bom uso disso depois de um dos seus principais patrocinadores se ter retirado.

Para ser bem recebido pelos patrocinadores, o norte-alemão também pode aprender uma ou duas coisas com Smolinski noutra área. "Em termos de relações públicas, Martin é a referência na Alemanha e, tal como Egon Müller, trabalha a um nível muito elevado. Em termos de pilotagem, a sua vitória no Grande Prémio foi há alguns anos e é óbvio que já não está ao nível que tinha na altura, mas continua a ser um veterano. Continua a ser forte nos meios de comunicação social, que é onde me falta um pouco. Trabalhar com ele não faz mal nenhum. Talvez seja bom contra-atacar com a boca".