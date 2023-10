Bundesliga : les MC Güstrow Torros sont champions d'Allemagne

"C'est tout simplement magnifique", a déclaré Ralf Peters, manager de l'équipe des Torros de Güstrow, après la course, exprimant ainsi sa joie débordante. "Ce fut une saison formidable mais aussi riche en enseignements", a ajouté son partenaire Maurice Mörke, et tous deux ont déclaré : "Notre équipe s'est soudée au fil de la saison et tout le monde en fait partie. Outre Timo Lahti, Peter Ljung, Antoni Mencel, Jonas Jeppesen, Ben Ernst et Adam Bednar, qui ont couru cette fois, il y a bien sûr Lukas Baumann, Sandro Wassermann, Rasmus Jensen, Marius Nielsen, Emil Breum, Tim Sörensen, Krzysztof Sadurski, Daniel Rath et surtout notre capitaine Michael Härtel, qui n'a pas pu prendre le départ pour cause de blessure".

Mais il était aussi important que n'importe quel autre coureur dans cette course mémorable. Pendant les pauses entre les courses, Härtel allait voir ses coéquipiers, les motivait et parlait de la coordination. Cela a porté ses fruits, car les Torros ont d'abord mal commencé la course, si bien que l'espoir s'est un peu envolé chez de nombreux spectateurs.

Certes, la première manche a pu être remportée de justesse (4:2), mais lors du heat suivant, Jonas Jeppesen a dû être disqualifié pour avoir franchi la ligne intérieure et ensuite, les Nordsterne Stralsund, qui étaient venus en tant que tenants du titre et leaders du classement, ont pu augmenter leur avance de quatre points. Kevin Wölbert, qui avait remporté le titre de champion d'Allemagne individuel il y a deux semaines au même endroit, a joué un rôle important dans cette course.

Les 3500 spectateurs, dont la plupart soutenaient bruyamment les Torros, n'ont pas relâché leurs encouragements et, petit à petit, l'équipe a réussi à mieux s'adapter à la piste. La quatrième manche était à l'avantage des Torros, qui ont réussi un 4:2 dans chacune de ces manches. Avant les dernières manches de la finale, les Torros avaient pris huit points d'avance.

Pour les Nordstars, les deux puissants Danois Matias Nielsen et Jonas Seifert-Salk ont participé à l'avant-dernière manche, mais le vétéran Peter Ljung a réussi à les dépasser au départ et à prendre la tête. Alors que tout semblait indiquer une victoire, Adam Bednar a chuté en attaquant ceux qui le précédaient. Il a eu la présence d'esprit de se relever et de pousser sa machine à l'intérieur du peloton, laissant à Ljung l'honneur d'offrir la victoire finale aux Torros.

Une joie sans limite a alors éclaté dans le stade, le MC Güstrow remportait à nouveau le championnat allemand par équipe après 20 ans. "Avec ce public grandiose derrière nous, qui nous apporte un tel soutien, nous avons pu gagner toutes les courses à domicile. Je me réjouis déjà de la prochaine saison de Bundesliga", a déclaré le capitaine Härtel.