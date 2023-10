Bundesliga: il MC Güstrow Torros è campione di Germania

"È semplicemente bellissimo", ha riassunto Ralf Peters, team manager del Güstrow Torros, dopo la gara, esprimendo la sua esuberante gioia. "È stata una stagione fantastica ma anche istruttiva", ha aggiunto il suo partner Maurice Mörke ed entrambi hanno affermato: "La nostra squadra è cresciuta insieme nel corso della stagione e tutti ne fanno parte". Oltre a Timo Lahti, Peter Ljung, Antoni Mencel, Jonas Jeppesen, Ben Ernst e Adam Bednar, che hanno corso questa volta, naturalmente anche Lukas Baumann, Sandro Wassermann, Rasmus Jensen, Marius Nielsen, Emil Breum, Tim Sörensen, Krzysztof Sadurski, Daniel Rath e soprattutto il nostro capitano Michael Härtel, che non è potuto partire per infortunio".

Ma è stato importante come tutti gli altri corridori in questa gara memorabile. Durante le pause della gara, Härtel è andato dai suoi compagni di squadra, li ha motivati e ha parlato della messa a punto. Questo ha dato i suoi frutti, perché all'inizio i Torros non sono partiti bene, tanto che le speranze di molti spettatori si sono un po' affievolite.

Sebbene la prima manche sia stata vinta con uno stretto margine di 4:2, Jonas Jeppesen ha dovuto essere squalificato nella manche successiva per aver oltrepassato la linea interna e quindi il Nordsterne Stralsund, che era arrivato come campione in carica e leader della classifica, ha potuto estendere il suo vantaggio a quattro punti. Kevin Wölbert, che quindici giorni fa aveva vinto il titolo di campione tedesco individuale nella stessa sede, ha giocato un ruolo fondamentale in questa gara.

I 3500 spettatori, la maggior parte dei quali sosteneva a gran voce i Torros, non hanno smesso di incitarli e passo dopo passo la squadra è riuscita ad adattarsi meglio alla pista. La quarta manche è stata appannaggio dei Torros, che in ognuna di queste manche hanno ottenuto un 4:2. Prima delle manche finali, i Torros avevano accumulato un vantaggio di otto punti.

Per le North Stars, i due forti danesi Matias Nielsen e Jonas Seifert-Salk hanno gareggiato nella penultima manche, ma il veterano Peter Ljung è riuscito in qualche modo a superare i due alla partenza e a prendere il comando. Sembrava tutto pronto per la vittoria, quando Adam Bednar è caduto mentre attaccava chi lo precedeva. Con la presenza di spirito, è saltato in piedi e ha spinto la sua macchina nell'infield, così che Ljung ha avuto l'onore di rendere la vittoria assoluta perfetta per i Torros.

Nello stadio si è scatenata una gioia incontenibile, il MC Güstrow ha vinto di nuovo il campionato tedesco a squadre dopo 20 anni. "Con questo pubblico fantastico alle nostre spalle, che ci dà tanto sostegno, siamo riusciti a vincere tutte le gare di casa. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione di Bundesliga", ha dichiarato il capitano Härtel.