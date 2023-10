Bundesliga: MC Güstrow Torros é campeão alemão

"É simplesmente lindo", resumiu Ralf Peters, chefe de equipa da Güstrow Torros, após a corrida, exprimindo a sua alegria exuberante. "Foi uma época fantástica, mas também instrutiva", acrescentou o seu parceiro Maurice Mörke e ambos afirmaram: "A nossa equipa cresceu em conjunto ao longo da época e todos fazem parte dela. Para além de Timo Lahti, Peter Ljung, Antoni Mencel, Jonas Jeppesen, Ben Ernst e Adam Bednar, que correram desta vez, claro que também Lukas Baumann, Sandro Wassermann, Rasmus Jensen, Marius Nielsen, Emil Breum, Tim Sörensen, Krzysztof Sadurski, Daniel Rath e especialmente o nosso capitão Michael Härtel, que não pôde começar devido a lesão".

Mas ele foi tão importante como qualquer outro piloto nesta corrida memorável. Durante as pausas da corrida, Härtel foi ter com os seus colegas de equipa, motivou-os e falou sobre a configuração. Isto valeu a pena, porque os Torros não começaram bem a corrida no início, o que fez com que as esperanças de muitos espectadores diminuíssem um pouco.

Apesar de a primeira manga ter sido ganha por uma pequena margem de 4:2, Jonas Jeppesen teve de ser desclassificado na manga seguinte por ter cruzado a linha interior e o Nordsterne Stralsund, que tinha chegado como atual campeão e líder da tabela, conseguiu aumentar a sua vantagem para quatro pontos. Kevin Wölbert, que tinha conquistado o título de campeão individual alemão no mesmo local há duas semanas, desempenhou um papel importante nesta corrida.

Os 3500 espectadores, a maioria dos quais apoiando ruidosamente os Torros, não pararam de aplaudir e, passo a passo, a equipa conseguiu adaptar-se melhor à pista. A quarta bateria pertenceu aos Torros, que conseguiram em cada uma delas um 4:2. Antes das últimas baterias, os Torros tinham uma vantagem de oito pontos.

Para os North Stars, os dois fortes dinamarqueses Matias Nielsen e Jonas Seifert-Salk competiram na penúltima bateria, mas mesmo assim o veterano Peter Ljung conseguiu passar os dois no início e assumir a liderança. Tudo parecia estar a correr bem quando Adam Bednar se despistou enquanto atacava os que estavam à sua frente. Com a sua presença de espírito, saltou e empurrou a sua máquina para o campo de jogo, de modo a que Ljung tivesse a honra de tornar a vitória geral perfeita para os Torros.

Agora, a alegria era total no estádio, o MC Güstrow voltou a vencer o campeonato alemão de equipas após 20 anos. "Com o apoio deste público fantástico, que nos apoia tanto, conseguimos vencer todas as corridas em casa. Já estou ansioso pela próxima época da Bundesliga", afirmou o capitão Härtel.