Championnat d'Europe de Speedway : Michelsen champion, Huckenbeck malchanceux

L'interruption de la pluie est arrivée trop tôt pour Kai Huckenbeck, car le seul participant allemand aux Championnats d'Europe était sur le point d'entrer dans le top 5 du classement général, qui garantit une place au départ des Championnats d'Europe 2024. Le Nord-Allemand a commencé la course avec quatre points de retard sur Patryk Dudek, cinquième. Alors que le Polonais avait déjà perdu des points lors des premières manches et qu'il s'était également incliné face à Huckenbeck lors de la troisième, Kai s'est retrouvé à un point du top 5.

Mais lors de la quatrième manche, sous une forte pluie, Huckenbeck a raté son départ et inscrit un zéro, tandis que Dudek a marqué deux points en terminant deuxième. Comme il y avait une base de classement et que les pluies avaient un impact sur les conditions de piste, la course a été interrompue après la 16e manche et Huckenbeck n'avait donc plus aucune chance de gagner des points sur Dudek ou Andzejs Lebedevs, également à portée de main, en se qualifiant pour la finale et a terminé le championnat d'Europe à la septième place.

Au moment de l'interruption, la décision pour le titre de champion d'Europe était déjà prise, car Mikkel Michelsen, avec une victoire dans la onzième manche, avait déjà suffisamment de points pour être en tête du classement général sans pouvoir être rattrapé et pour remporter son troisième titre après 2019 et 2021. Le vainqueur de la course était Janusz Kolodziej, qui avait onze points au compteur et qui s'est imposé devant Dominik Kubera et Leon Madsen. Au classement général des championnats d'Europe, l'argent est revenu au champion de l'année dernière, Leon Madsen, et le bronze à Kolodziej, qui a remporté deux courses comme Madsen.

Mikkel Michelsen, qui n'a jamais gagné mais qui a marqué des points de manière constante dans toutes les épreuves, s'est également assuré avec ce titre une place pour le Grand Prix de Speedway 2024. Après les trois premiers du Challenge, Jason Doyle, Martin Vaculik et Szymon Wozniak, ainsi que les deux leaders du championnat du monde Bartosz Zmarzlik et Fredrik Lindgren, il est le septième pilote à être sélectionné prématurément pour le GP 2024.

Résultats du Championnat d'Europe de Speedway Pardubitz/CZ :

1. Janusz Kolodziej (PL), 11 points

2. Dominik Kubera (PL), 10

3. Leon Madsen (DK), 9

4. Mikkel Michelsen (DK), 9

5. Vaclav Milik (CZ), 7

6. Andreas Lyager (DK), 7

7. Kai Huckenbeck (D), 7

8. Grzegorz Zengota (PL), 7

9. Patryk Dudek (PL), 6

10. Antonio Lindbäck (S), 5

11. Andzejs Lebedevs (LV), 5

12. Adam Ellis (GB), 4

13. Dimitri Bergé (F), 4

14. Jan Kvech (CZ), 2

15. Kacper Woryna (PL), 2

16. Petr Chlupac (CZ), 1



*Arrêt après la course 16 en raison de la pluie

Classement final après 4 courses :



Qualifié pour les championnats d'Europe 2024 :

1. Mikkel Michelsen (DK), 52 points

2. Leon Madsen (DK), 44

3. Janusz Kolodziej (PL), 42

4. Patryk Dudek (PL), 33

5. Andzejs Lebedevs (LV), 33

------------------------------------------------

Éliminés :

6. Dominik Kubera (PL), 30

7. Kai Huckenbeck (D), 30

8. Kacper Woryna (PL), 27

9. Antonio Lindbäck (S), 25

10. Dimitri Bergé (F), 24

11. Adam Ellis (GB), 22

12. Andreas Lyager (DK), 20

13. Szymon Wozniak (PL), 18

14. Grzegorz Zengota (PL), 16

15. Vaclav Milik (CZ), 16

16. Jan Kvech (CZ), 16

17. Niels-Kristian Iversen (DK), 9

18. Maksym Drabik (PL), 9

19. Timo Lahti (FIN), 5

20. Norick Blödorn (D), 3

21. Petr Chlupac (CZ), 1

22. Kacper Pludra (PL), 1

23. Kacper Halkiewicz (PL), 1