Campionato europeo di speedway: Michelsen campione, Huckenbeck sfortunato

L'interruzione per pioggia è arrivata troppo presto per Kai Huckenbeck, perché l'unico partecipante tedesco ai Campionati Europei era sul punto di entrare nei primi cinque della classifica generale, che garantisce un posto da titolare ai Campionati Europei del 2024. Il nord-tedesco ha iniziato la gara a quattro punti di distanza dal quinto classificato, Patryk Dudek. Dopo che il polacco aveva già perso punti nelle prime manche e aveva perso anche contro Huckenbeck nella terza, Kai era a un solo punto dai primi cinque.

Nella quarta manche, però, sotto la pioggia battente, Huckenbeck ha sbagliato la partenza e ha scritto uno zero, mentre Dudek è riuscito a guadagnare due punti con un secondo posto. Poiché è stata data una base di punteggio e la pioggia ha influito sulle condizioni della pista, la gara è stata abbandonata dopo la manche 16 e Huckenbeck non ha più avuto la possibilità di recuperare punti su Dudek o Andzejs Lebedevs, anch'egli a portata di mano, arrivando in finale e concludendo i Campionati europei al settimo posto.

Quando la gara è stata annullata, il titolo europeo era già stato deciso, poiché Mikkel Michelsen aveva già ottenuto abbastanza punti con una vittoria nell'undicesima gara per prendere un vantaggio inattaccabile nella classifica generale e rivendicare il suo terzo titolo dopo quelli del 2019 e del 2021. Il vincitore della gara è stato Janusz Kolodziej, che aveva undici punti a disposizione e ha vinto davanti a Dominik Kubera e Leon Madsen. Nella classifica generale dei Campionati europei, l'argento è andato al campione dello scorso anno, Leon Madsen, e il bronzo a Kolodziej, che come Madsen ha vinto due gare.

Mikkel Michelsen, che non ha mai vinto ma ha ottenuto risultati costanti in tutti gli eventi, si è assicurato il posto nel Gran Premio di Speedway del 2024 con il titolo ed è il settimo pilota per il GP del 2024 dopo i primi tre del Challenge, Jason Doyle, Martin Vaculik e Szymon Wozniak, oltre ai due leader del Campionato del Mondo Bartosz Zmarzlik e Fredrik Lindgren.

Risultati Campionato Europeo Speedway Pardubice/CZ:

1° Janusz Kolodziej (PL), 11 punti.

2° Dominik Kubera (PL), 10 punti

3° Leon Madsen (DK), 9

4° Mikkel Michelsen (DK), 9

5° Vaclav Milik (CZ), 7

6° Andreas Lyager (DK), 7

7° Kai Huckenbeck (D), 7

8° Grzegorz Zengota (PL), 7

9° Patryk Dudek (PL), 6

10° Antonio Lindbäck (S), 5

11 Andzejs Lebedevs (LV), 5

12 Adam Ellis (GB), 4

13° Dimitri Bergé (F), 4

14 Jan Kvech (CZ), 2

15° Kacper Woryna (PL), 2

16° Petr Chlupac (CZ), 1



*Annullata dopo gara 16 per pioggia

Classifica finale dopo 4 gare:



Qualificati per i Campionati europei 2024:

1° Mikkel Michelsen (DK), 52 punti

2° Leon Madsen (DK), 44

3° Janusz Kolodziej (PL), 42

4° Patryk Dudek (PL), 33

5° Andzejs Lebedevs (LV), 33

------------------------------------------------

Eliminati:

6. Dominik Kubera (PL), 30

7. Kai Huckenbeck (D), 30

8° Kacper Woryna (PL), 27

9. Antonio Lindbäck (S), 25

10° Dimitri Bergé (F), 24

11 Adam Ellis (GB), 22

12° Andreas Lyager (DK), 20

13° Szymon Wozniak (PL), 18

14 Grzegorz Zengota (PL), 16

15° Vaclav Milik (CZ), 16

16 Jan Kvech (CZ), 16

17° Niels-Kristian Iversen (DK), 9

18 - Maksym Drabik (PL), 9

19 Timo Lahti (FIN), 5

20 Norick Blödorn (D), 3

21 Petr Chlupac (CZ), 1

22° Kacper Pludra (PL), 1

23 Kacper Halkiewicz (PL), 1