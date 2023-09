Campeonato Europeu de Speedway: Michelsen campeão, Huckenbeck azarado

A interrupção da chuva chegou demasiado cedo para Kai Huckenbeck, porque o único participante alemão no Campeonato da Europa estava prestes a entrar nos cinco primeiros lugares da classificação geral, que garantem um lugar de partida para o Campeonato da Europa de 2024. O norte-alemão começou a corrida a quatro pontos do quinto classificado, Patryk Dudek. Depois de o polaco ter perdido pontos nas primeiras corridas e de ter perdido também para Huckenbeck na terceira corrida, Kai ficou a um ponto dos cinco primeiros.

No entanto, na quarta bateria, quando começou a chover forte, Huckenbeck fez asneira no arranque e escreveu um zero, enquanto Dudek conseguiu marcar dois pontos com um segundo lugar. Uma vez que foi dada uma base de pontuação e que a chuva afectou as condições da pista, a corrida foi abandonada após a 16ª manga e Huckenbeck deixou de ter qualquer hipótese de recuperar pontos em relação a Dudek ou a Andzejs Lebedevs, que também estava ao seu alcance, para chegar à final e terminou o Campeonato da Europa em sétimo lugar.

Na altura em que a corrida foi cancelada, o título europeu já estava decidido, uma vez que Mikkel Michelsen já tinha marcado pontos suficientes com uma vitória na décima primeira corrida para assumir uma liderança inatacável na classificação geral e conquistar o seu terceiro título após 2019 e 2021. O vencedor da corrida foi Janusz Kolodziej, que tinha onze pontos e venceu à frente de Dominik Kubera e Leon Madsen. Na classificação geral do Campeonato da Europa, a prata foi para o campeão do ano passado, Leon Madsen, e o bronze para Kolodziej, que, tal como Madsen, venceu duas corridas.

Mikkel Michelsen, que nunca venceu mas pontuou consistentemente em todos os eventos, também garantiu o seu lugar no Grande Prémio de Speedway de 2024 com o título e é o sétimo piloto para o GP de 2024, depois dos três primeiros do Challenge, Jason Doyle, Martin Vaculik e Szymon Wozniak, bem como dos dois líderes do Campeonato do Mundo, Bartosz Zmarzlik e Fredrik Lindgren.

Resultados Campeonato Europeu de Speedway Pardubice/CZ:

1º Janusz Kolodziej (PL), 11 pontos.

2º Dominik Kubera (PL), 10 pontos

3º Leon Madsen (DK), 9 pontos

4º Mikkel Michelsen (DK), 9 pontos

5º Vaclav Milik (CZ), 7

6º Andreas Lyager (DK), 7

7º Kai Huckenbeck (D), 7

8º Grzegorz Zengota (PL), 7

9º Patryk Dudek (PL), 6

10º António Lindbäck (S), 5

11 Andzejs Lebedevs (LV), 5

12 Adam Ellis (GB), 4

13º Dimitri Bergé (F), 4

14 Jan Kvech (CZ), 2

15º Kacper Woryna (PL), 2

16º Petr Chlupac (CZ), 1



*Cancelada após a corrida 16 devido à chuva

Classificação final após 4 regatas:



Qualificados para o Campeonato da Europa de 2024:

1º Mikkel Michelsen (DK), 52 pontos

2º Leon Madsen (DK), 44 pontos

3º Janusz Kolodziej (PL), 42

4º Patryk Dudek (PL), 33

5º Andzejs Lebedevs (LV), 33

------------------------------------------------

Eliminados:

6. Dominik Kubera (PL), 30

7º Kai Huckenbeck (D), 30

8º Kacper Woryna (PL), 27

9º Antonio Lindbäck (S), 25

10º Dimitri Bergé (F), 24

11º Adam Ellis (GB), 22

12º Andreas Lyager (DK), 20

13º Szymon Wozniak (PL), 18

14 Grzegorz Zengota (PL), 16

15º Vaclav Milik (CZ), 16

16 Jan Kvech (CZ), 16

17º Niels-Kristian Iversen (DK), 9

18 - Maksym Drabik (PL), 9

19 Timo Lahti (FIN), 5

20 Norick Blödorn (D), 3

21 Petr Chlupac (CZ), 1

22 Kacper Pludra (PL), 1

23 Kacper Halkiewicz (PL), 1