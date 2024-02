Championnats d'Europe de Speedway 2024 : quatre courses finales dans trois pays

Les championnats d'Europe de speedway 2024 se dérouleront en Hongrie, en Pologne et en Allemagne, mais Güstrow reste au calendrier. Le dernier événement aura lieu dans l'impressionnant stade Slaski de Königshütte (Chorzow).

Le stade de speedway de Debrezin (Debrecen) accueillera la première des quatre courses finales du championnat d'Europe, après que les pilotes se soient qualifiés lors de tours de qualification et du Challenge en Lettonie. En juillet, le championnat d'Europe fera étape en Pologne pour la première des deux courses. Les courses auront lieu à Graudenz (Grudziadz) le 20 juillet, avant que les fans allemands ne se réjouissent de la troisième course finale. Le 24 août, la phase décisive de la lutte pour le titre sera lancée à Güstrow.

Le point culminant viendra à la fin et aura lieu à Königshütte (Chorzow) en Pologne. Après 2018 et 2019, c'est dans le légendaire stade Slaski que sera désigné pour la troisième fois le champion d'Europe.

En 2018, Leon Madsen y a décroché son premier titre de champion d'Europe, et l'année suivante, deux barrages ont permis de déterminer les places pour les médailles. Madsen a d'abord remporté le bronze européen face à Kacper Woryna, avant que Mikkel Michelsen ne batte le Russe Grigory Laguta et ne devienne le numéro 1.

Mikkelsen et Madsen seront de nouveau présents en 2024, car ils font partie du top cinq de la saison 2023 et sont donc têtes de série. Alors que Mikkelsen, tenant du titre, peut remporter l'or pour la quatrième fois cette année, Madsen pourrait devenir champion d'Europe pour la troisième fois après 2018 et 2022.

Dates des championnats d'Europe de speedway 2024 :

8 juin - Debrecen (Hongrie)

20 juillet - Graudenz (Pologne)

24 août - Güstrow (Allemagne)

21 septembre - Königshütte (Pologne)