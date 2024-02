Campionato europeo di speedway 2024: quattro gare finali in tre paesi

I Campionati Europei di Speedway del 2024 si terranno in Ungheria, Polonia e Germania, con Güstrow ancora in calendario. L'evento finale si terrà nell'imponente Slaski Stadium di Königshütte (Chorzow).

Lo stadio di speedway di Debrezin (Debrecen) ospiterà la prima delle quattro gare finali del Campionato europeo, dopo che i piloti si sono qualificati attraverso le gare di qualificazione e il Challenge in Lettonia. A luglio, il Campionato europeo farà tappa in Polonia per la prima di due gare. Il 20 luglio si correrà a Graudenz (Grudziadz), prima che i tifosi tedeschi possano assistere alla terza gara finale. La fase decisiva della lotta per il titolo inizierà a Güstrow il 24 agosto.

Il clou arriva alla fine e si svolge a Königshütte (Chorzow), in Polonia. Dopo il 2018 e il 2019, il campione europeo sarà incoronato per la terza volta nel leggendario Slaski Stadium.

Nel 2018, Leon Madsen vi ha conquistato il suo primo titolo europeo, mentre l'anno successivo sono stati due salti a decidere le medaglie. Madsen ha prima ottenuto il bronzo europeo contro Kacper Woryna, prima che Mikkel Michelsen sconfiggesse il russo Grigory Laguta per diventare il numero uno.

Mikkelsen e Madsen torneranno anche nel 2024, essendo tra i primi cinque classificati della stagione 2023 e quindi testa di serie. Mentre Mikkelsen può vincere l'oro per la quarta volta quest'anno come campione in carica, Madsen potrebbe diventare campione europeo per la terza volta dopo il 2018 e il 2022.

Date del Campionato europeo di speedway 2024:

8 giugno - Debrecen (Ungheria)

20 luglio - Graudenz (Polonia)

24 agosto - Güstrow (Germania)

21 settembre - Königshütte (Polonia)