Campeonato Europeu de Speedway 2024: quatro corridas finais em três países



por Manuel Wüst - Automatic translation from German

Pabijan

O Campeonato Europeu de Velocidade de 2024 terá lugar na Hungria, Polónia e Alemanha, com Güstrow a permanecer no calendário. A prova final terá lugar no impressionante Estádio Slaski, em Königshütte (Chorzow).

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.