GP de Thorn : la finale de la saison avec Kai Huckenbeck en streaming

Samedi, à Thorn (Torun) en Pologne, toutes les décisions concernant le Grand Prix de Speedway 2024 seront prises. Cette course aura également lieu avec la participation de l'Allemagne, comme la dernière à Vojens. Andzejs Lebedevs remplacera une nouvelle fois Anders Thomsen, blessé, et Kai Huckenbeck prendra la place de Tai Woffinden pour une nouvelle épreuve. Le Tchèque Jan Kvech aurait également été de la partie en tant que remplaçant, mais il est lui-même blessé et c'est donc l'Américain Luke Becker qui prendra le départ.

Dans la lutte pour la première place, le tenant du titre Bartosz Zmarzlik est contraint de se battre après son faux pas avec la mauvaise combinaison de course à Vojens, car Fredrik Lindgren, qui n'a plus que six points de retard, a désormais une chance réaliste de remporter le titre mondial. Si Zmarzlik rate la finale du jour et que Lindgren l'emporte, le Suédois sera le nouveau champion du monde. Si Zmarzlik se qualifie pour la finale, Lindgren pourrait, en cas de victoire, forcer un barrage pour le titre.

L'Australien Jack Holder et le Slovaque Martin Vaculik occupent actuellement la troisième place du classement général avec 113 points chacun. Dans ce duel, le calcul est simple : celui qui termine le mieux la course obtient le bronze du championnat du monde.

Le duel pour les six premières places, qui garantissent une place au Grand Prix 2024, est tout aussi passionnant. Parmi le trio Daniel Bewley (98 points), Robert Lambert (97) et Leon Madsen (95), qui occupent les places 5 à 7, l'un d'entre eux passera entre les gouttes. Théoriquement, Jason Doyle pourrait même se hisser dans le top six avec 88 points, mais il faudrait pour cela que deux des trois pilotes qui le précèdent fassent faux bond.

Le décor est planté pour une soirée pleine de drame et de suspense. Ceux qui ne peuvent pas suivre les courses en direct dans le stade ont la chance de pouvoir regarder les qualifications à partir de 12h55 et les courses en direct en streaming sur Discovery+ à partir de 18h30.

Situation après 9 courses sur 10 :

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 138 points WM.

2. Fredrik Lindgren (S), 132

3. Martin Vaculik (SK), 113

4. Jack Holder (AUS), 113

5. Daniel Bewley (GB), 98

6. Robert Lambert (GB), 97

-------------------------------------------

7. Leon Madsen (DK), 95

8. Jason Doyle (AUS), 88

9. Max Fricke (AUS), 74

10. Tai Woffinden (GB), 64

11. Patryk Dudek (PL), 62

12. Mikkel Michelsen (DK), 53

13. Kim Nilsson (S), 43

14. Maciej Janowski (PL), 43

15. Anders Thomsen (DK), 36

16. Andzejs Lebedevs (LV), 24

17. Kai Huckenbeck (D), 6

18. Jacob Thorssell (S), 6

19. Rasmus Jensen (DK), 6

20. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

21. Francis Gusts (LV), 2

22. Vaclav Milik (CZ), 1

23. Szymon Wozniak (PL), 1

24. Matej Zagar (SLO), 1

25. Jan Kvech (CZ), 0