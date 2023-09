Thorn GP: finale di stagione con Kai Huckenbeck in streaming

Si tratta del titolo di campione del mondo, del bronzo mondiale e dei posti fissi per il GP di Speedway del 2024: Kai Huckenbeck è nel bel mezzo del finale di stagione in Polonia, che sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+.

Sabato a Thorn (Torun), in Polonia, verranno prese tutte le decisioni relative al Gran Premio di Speedway 2024 e anche questa gara, come l'ultima a Vojens, vedrà la partecipazione della Germania. Andzejs Lebedevs sostituirà nuovamente l'infortunato Anders Thomsen e, al posto di Tai Woffinden, Kai Huckenbeck riceverà un'altra convocazione. Anche il ceco Jan Kvech avrebbe dovuto essere presente come sostituto, ma ora si è ritirato per infortunio, il che porta al via lo statunitense Luke Becker.

Nella lotta per il primo posto, il campione in carica Bartosz Zmarzlik è sotto pressione dopo il suo passo falso con la tuta sbagliata a Vojens, poiché Fredrik Lindgren ha ora una possibilità realistica di vincere di nuovo il titolo di campione del mondo, a soli sei punti di distanza. Se Zmarzlik dovesse perdere la finale di giornata e Lindgren dovesse vincere, lo svedese sarebbe il nuovo campione del mondo. Se Zmarzlik dovesse arrivare in finale, Lindgren potrebbe al massimo forzare uno spareggio per il titolo in caso di vittoria.

L'australiano Jack Holder e lo slovacco Martin Vaculik sono attualmente al terzo posto con 113 punti ciascuno. In questo duello il calcolo è semplice: chi finirà meglio la gara otterrà il bronzo mondiale.

Altrettanto avvincente è il duello per i primi sei posti, che garantiscono un posto nel Gran Premio del 2024. Del trio Daniel Bewley (98 punti), Robert Lambert (97) e Leon Madsen (95) ai posti dal 5 al 7, uno cadrà nella ruggine. In teoria, Jason Doyle potrebbe anche entrare nella top 6 con 88 punti, ma ciò richiederebbe che due dei tre piloti che lo precedono commettano un errore.

Il palcoscenico è pronto per una serata di drammi ed emozioni, e chi non potrà seguire le gare in diretta allo stadio avrà la possibilità di seguire le qualifiche dalle 12:55 e le gare in diretta streaming su Discovery+ dalle 18:30.

Classifica dopo 9 gare su 10:

1° Bartosz Zmarzlik (PL), 138 punti WRC

2° Fredrik Lindgren (S), 132 punti

3° Martin Vaculik (SK), 113

4° Jack Holder (AUS), 113

5° Daniel Bewley (GB), 98

6° Robert Lambert (GB), 97

-------------------------------------------

7° Leon Madsen (DK), 95

8° Jason Doyle (AUS), 88

9° Max Fricke (AUS), 74

10° Tai Woffinden (GB), 64

11° Patryk Dudek (PL), 62

12° Mikkel Michelsen (DK), 53

13 Kim Nilsson (S), 43

14° Maciej Janowski (PL), 43

15° Anders Thomsen (DK), 36

16° Andzejs Lebedevs (LV), 24

17° Kai Huckenbeck (D), 6

18° Jacob Thorssell (S), 6

19 Rasmus Jensen (DK), 6

20 Bartlomiej Kowalski (PL), 4

21 Francis Gusts (LV), 2

22 Vaclav Milik (CZ), 1

23 Szymon Wozniak (PL), 1

24 Matej Zagar (SLO), 1

25 Jan Kvech (CZ), 0