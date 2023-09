Thorn GP: Final da temporada com Kai Huckenbeck no streaming

O que está em causa é o título de campeão do mundo, o bronze do campeonato do mundo e os lugares fixos para o GP de Speedway de 2024: Kai Huckenbeck está no meio do final da época na Polónia, que será transmitido em direto no Discovery+.

No sábado, todas as decisões do Grande Prémio de Velocidade de 2024 serão tomadas em Thorn (Torun), na Polónia, e esta corrida, tal como a última em Vojens, também contará com a participação alemã. Andzejs Lebedevs voltará a substituir o lesionado Anders Thomsen e, em vez de Tai Woffinden, Kai Huckenbeck será novamente convocado. O checo Jan Kvech também estaria presente como suplente, mas agora desiste por lesão, o que leva o norte-americano Luke Becker a começar.

Na luta pelo primeiro lugar, o atual campeão Bartosz Zmarzlik está sob pressão depois da sua falha com o fato de corrida errado em Vojens, uma vez que Fredrik Lindgren tem agora uma hipótese realista de voltar a ganhar o título do Campeonato do Mundo, com apenas seis pontos de atraso. Se Zmarzlik falhar a final do dia e Lindgren vencer, o sueco será o novo campeão do mundo. Se Zmarzlik chegar à final, Lindgren poderá, no máximo, forçar um play-off para o título se vencer.

O australiano Jack Holder e o eslovaco Martin Vaculik estão atualmente em terceiro lugar na classificação geral, com 113 pontos cada. Neste duelo, o cálculo é simples: quem terminar melhor a corrida ficará com o bronze do Campeonato do Mundo.

Igualmente emocionante é o duelo pelos seis primeiros lugares, que garantem um lugar no Grande Prémio de 2024. Do trio Daniel Bewley (98 pontos), Robert Lambert (97) e Leon Madsen (95) nos lugares 5 a 7, um cairá na ferrugem. Teoricamente, Jason Doyle poderia até subir para os seis primeiros, com 88 pontos, mas para isso seria necessário que dois dos três pilotos à sua frente caíssem.

O palco está montado para uma noite de drama e emoção, e aqueles que não podem assistir às corridas em direto no estádio têm a oportunidade de ver a qualificação a partir das 12h55 e as corridas transmitidas em direto no Discovery+ a partir das 18h30m.

Classificação após 9 das 10 corridas:

1º Bartosz Zmarzlik (PL), 138 pontos WRC

2º Fredrik Lindgren (S), 132 pontos

3º Martin Vaculik (SK), 113 pontos

4º Jack Holder (AUS), 113

5º Daniel Bewley (GB), 98

6º Robert Lambert (GB), 97

-------------------------------------------

7º Leon Madsen (DK), 95

8º Jason Doyle (AUS), 88

9º Max Fricke (AUS), 74

10º Tai Woffinden (GB), 64

11º Patryk Dudek (PL), 62

12º Mikkel Michelsen (DK), 53

13 Kim Nilsson (S), 43

14º Maciej Janowski (PL), 43

15º Anders Thomsen (DK), 36

16º Andzejs Lebedevs (LV), 24

17º Kai Huckenbeck (D), 6

18º Jacob Thorssell (S), 6

19 Rasmus Jensen (DK), 6

20 Bartlomiej Kowalski (PL), 4

21 Francis Gusts (LV), 2

22 Vaclav Milik (CZ), 1

23 Szymon Wozniak (PL), 1

24 Matej Zagar (SLO), 1

25 Jan Kvech (CZ), 0