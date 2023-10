GP de Thorn : Bartosz Zmarzlik s'empare d'un quatrième titre

C'est Bartosz Zmarzlik lui-même qui a fait en sorte que le faux pas de la mauvaise combinaison de course, et la disqualification qui en a résulté, ne lui coûte pas le titre de champion du monde lors du Grand Prix danois à Vojens. Le Polonais a remporté le dernier Grand Prix de la saison 2023 à Thorn et a ainsi rendu superflus tous les calculs qui auraient permis à son poursuivant Fredrik Lindgren de devenir champion du monde. Lindgren a fait ce qu'il a pu en changeant de moto à la mi-course et en se rendant jusqu'en finale, mais Zmarzlik n'a rien pu faire contre lui.

Dans la lutte pour la médaille de bronze des championnats du monde, Martin Vaculik a remporté sa première médaille de championnat du monde, et donc la première pour la Slovaquie. L'athlète de 33 ans a atteint les demi-finales, tout comme son concurrent Jack Holder. Comme Holder avait été éliminé en quatrième position lors de la première demi-finale et que le Slovaque avait obtenu plus de points lors des manches préliminaires, Vaculik était déjà assuré de terminer troisième des championnats du monde avant sa demi-finale.

Dans le duel pour le top six, qui garantit une place de départ au Grand Prix 2024, une décision a été prise lors de la 18e manche, lorsque Robert Lambert a encore déposé son compatriote Daniel Bewley dans le dernier virage. Lambert a ainsi éliminé Bewley du top 8 de la journée - et comme Lambert et Leon Madsen ont également atteint le top 8, Bewley a glissé hors du top 6 du classement général et doit donc espérer une wild card pour l'année prochaine.

Kai Huckenbeck était à nouveau de la partie en tant que remplaçant et a remporté deux courses, notamment contre le champion du monde Bartosz Zmarzlik et le vice-champion Fredrik Lindgren. Huckenbeck ayant été disqualifié lors de la première manche suite à une collision, il a manqué le top huit de la soirée et s'est classé 12e.

Résultats du GP de speedway de Thorn/PL :

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 20 points CM/12 points de manche.

2. Fredrik Lindgren (S), 18/10

3. Leon Madsen (DK), 16/9

4. Patryk Dudek (PL), 14/8

5. Martin Vaculik (SK), 12/10

6. Robert Lambert (GB), 11/9

7. Jack Holder (AUS), 10/9

8. Max Fricke (AUS), 9/8

9. Jason Doyle (AUS), 8/8

10. Andrzej Lebedevs (LV), 7/7

11. Daniel Bewley (GB), 6/7

12. Kai Huckenbeck (D), 5/6

13. Dominik Kubera (PL), 4/5

14. Mikkel Michelsen (DK), 3/5

15. Luke Becker (USA), 2/4

16. Kim Nilsson (S), 1/3



Demi-finale 1 : 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Patryk Dudek, 3. Robert Lambert, 4. Jack Holder



Demi-finale 2 : 1. Fredrik Lindgren, 2. Leon Madsen, 3. Martin Vaculik, 4. Max Fricke



Finale : 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Leon Madsen, 4. Patryk Dudek

Classement final après 10 courses :

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 158 points CM.

2. Fredrik Lindgren (S), 150

3. Martin Vaculik (SK), 125

4. Jack Holder (AUS), 123

5. Leon Madsen (DK), 111

6. Robert Lambert (GB), 108

-------------------------------------------

7. Daniel Bewley (GB), 104

8. Jason Doyle (AUS), 96

9. Max Fricke (AUS), 83

10. Patryk Dudek (PL), 76

11. Tai Woffinden (GB), 64

12. Mikkel Michelsen (DK), 56

13. Kim Nilsson (S), 44

14. Maciej Janowski (PL), 43

15. Anders Thomsen (DK), 36

16. Andzejs Lebedevs (LV), 31

17. Kai Huckenbeck (D), 11

18. Mads Hansen (DK), 10

19. Rasmus Jensen (DK), 6

20. Jacob Thorssell (S), 6

21. Dominik Kubera (PL), 4

22. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

23. Luke Becker (USA), 2

24. Benjamin Basso (DK), 2

25. Francis Gusts (LV), 2

26. Steve Worrall (GB), 1

27. Ernests Matjusonoks (LV), 1

28. Szymon Wozniak (PL), 1

29. Vaclav Milik (CZ), 1

30. Matej Zagar (SLO), 1