GP della Spina: Bartosz Zmarzlik conquista il quarto titolo

La lotta per il titolo è rimasta aperta fino alla finale in Polonia, ma Bartosz Zmarzlik non ha lasciato nulla di intentato a Thorn (Torun) e ha vinto il Campionato del Mondo Speedway per la quarta volta. Martin Vaculik ha conquistato la medaglia di bronzo.

Bartosz Zmarzlik stesso ha fatto in modo che il passo falso con la tuta sbagliata e la conseguente squalifica al Gran Premio di Danimarca a Vojens non gli costasse alla fine il titolo di campione del mondo. Il polacco ha vinto l'ultimo Gran Premio della stagione 2023 a Thorn, rendendo così superflui tutti i giochi aritmetici in base ai quali il suo rivale Fredrik Lindgren avrebbe potuto ancora diventare campione del mondo. Lindgren ha fatto del suo meglio per arrivare in finale dopo aver cambiato moto a metà gara, ma Zmarzlik non è stato all'altezza.

Nella battaglia per il bronzo mondiale, Martin Vaculik ha vinto la sua prima medaglia mondiale e la prima per la Slovacchia. Il 33enne ha raggiunto le semifinali proprio come il suo concorrente Jack Holder. Poiché Holder era stato eliminato nella prima semifinale al quarto posto e lo slovacco aveva ottenuto più punti nelle manche, Vaculik era già determinato come terzo campione del mondo prima della sua semifinale.

Nel duello per i primi sei, che garantisce un posto di partenza nel Gran Premio del 2024, la decisione è stata presa nella 18ª manche, quando Robert Lambert ha raggiunto il connazionale Daniel Bewley all'ultima curva. Lambert ha così estromesso Bewley dai primi otto di giornata e, poiché anche Lambert e Leon Madsen hanno raggiunto i primi otto, Bewley è scivolato fuori dai primi sei nella classifica generale e deve quindi sperare in una wildcard per il prossimo anno.

Kai Huckenbeck è tornato come ritardatario e ha ottenuto due vittorie di manche, tra l'altro contro il campione del mondo Bartosz Zmarzlik e il secondo classificato Fredrik Lindgren. Poiché Huckenbeck è stato squalificato nella prima manche in seguito a una collisione, non è riuscito a entrare tra i primi otto della serata e ha concluso al 12° posto.

Risultati Speedway GP Thorn/PL:

1° Bartosz Zmarzlik (PL), 20 punti WRC/12 punti preliminari.

2° Fredrik Lindgren (S), 18/10

3° Leon Madsen (DK), 16/9

4° Patryk Dudek (PL), 14/8

5° Martin Vaculik (SK), 12/10

6° Robert Lambert (GB), 11/9

7° Jack Holder (AUS), 10/9

8° Max Fricke (AUS), 9/8

9° Jason Doyle (AUS), 8/8

10° Andrzej Lebedevs (LV), 7/7

11° Daniel Bewley (GB), 6/7

12° Kai Huckenbeck (D), 5/6

13° Dominik Kubera (PL), 4/5

14° Mikkel Michelsen (DK), 3/5

15° Luke Becker (USA), 2/4

16 Kim Nilsson (S), 1/3



Semifinale 1: 1° Bartosz Zmarzlik, 2° Patryk Dudek, 3° Robert Lambert, 4° Jack Holder



Semifinale 2: 1. Fredrik Lindgren, 2. Leon Madsen, 3. Martin Vaculik, 4. Max Fricke



Finale: 1° Bartosz Zmarzlik, 2° Fredrik Lindgren, 3° Leon Madsen, 4° Patryk Dudek

Classifica finale dopo 10 gare:

1° Bartosz Zmarzlik (PL), 158 punti WRC.

2° Fredrik Lindgren (S), 150 punti

3° Martin Vaculik (SK), 125

4° Jack Holder (AUS), 123

5° Leon Madsen (DK), 111

6° Robert Lambert (GB), 108

-------------------------------------------

7° Daniel Bewley (GB), 104

8° Jason Doyle (AUS), 96

9° Max Fricke (AUS), 83

10° Patryk Dudek (PL), 76

11° Tai Woffinden (GB), 64

12° Mikkel Michelsen (DK), 56

13 Kim Nilsson (S), 44

14° Maciej Janowski (PL), 43

15° Anders Thomsen (DK), 36

16 Andzejs Lebedevs (LV), 31

17° Kai Huckenbeck (D), 11

18° Mads Hansen (DK), 10

19° Rasmus Jensen (DK), 6

20° Jacob Thorssell (S), 6

21 Dominik Kubera (PL), 4

22 Bartlomiej Kowalski (PL), 4

23 Luke Becker (USA), 2

24 - Benjamin Basso (DK), 2

25 Francis Gusts (LV), 2

26 Steve Worrall (GB), 1

27° Ernests Matjusonoks (LV), 1

28 Szymon Wozniak (PL), 1

29° Vaclav Milik (CZ), 1

30 Matej Zagar (SLO), 1