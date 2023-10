Thorn GP: Bartosz Zmarzlik conquista o quarto título

A luta pelo título esteve em aberto até à final na Polónia, mas Bartosz Zmarzlik não deixou pedra sobre pedra em Thorn (Torun) e venceu o Campeonato do Mundo de Speedway pela quarta vez. Martin Vaculik ficou com a medalha de bronze.

O próprio Bartosz Zmarzlik certificou-se de que o passo em falso com o fato de corrida errado e a consequente desqualificação no Grande Prémio da Dinamarca em Vojens não lhe custou o título do Campeonato do Mundo no final. O polaco venceu o último Grande Prémio da época de 2023 em Thorn e, assim, tornou supérfluos todos os jogos aritméticos, com base nos quais o seu rival Fredrik Lindgren ainda poderia ter-se tornado campeão do mundo. Lindgren fez o seu melhor para chegar à final, depois de ter mudado de bicicleta a meio da corrida, mas Zmarzlik não foi páreo para ele.

Na luta pelo bronze do Campeonato do Mundo, Martin Vaculik conquistou a sua primeira medalha no Campeonato do Mundo e a primeira para a Eslováquia. O atleta de 33 anos chegou às meias-finais, tal como o seu concorrente Jack Holder. Uma vez que Holder tinha sido eliminado na primeira meia-final em quarto lugar e o eslovaco tinha marcado mais pontos nas eliminatórias, Vaculik já estava determinado como terceiro no Campeonato do Mundo antes da sua meia-final.

No duelo pelos seis primeiros, que garantem um lugar de partida para o Grande Prémio de 2024, a decisão foi tomada na 18ª eliminatória, quando Robert Lambert apanhou o seu compatriota Daniel Bewley na última curva. Lambert tirou assim Bewley dos oito primeiros do dia - e uma vez que Lambert e Leon Madsen também chegaram aos oito primeiros, Bewley ficou fora dos seis primeiros da classificação geral, tendo assim de esperar por um wildcard para o próximo ano.

Kai Huckenbeck regressou mais tarde e conseguiu duas vitórias na bateria, entre outras contra o campeão mundial Bartosz Zmarzlik e o segundo classificado Fredrik Lindgren. Como Huckenbeck foi desclassificado na primeira bateria após uma colisão, ele não ficou entre os oito primeiros da noite e terminou em 12º.

Resultados Speedway GP Thorn/PL:

1º Bartosz Zmarzlik (PL), 20 pontos WRC/12 pontos preliminares.

2º Fredrik Lindgren (S), 18/10

3º Leon Madsen (DK), 16/9

4º Patryk Dudek (PL), 14/8

5º Martin Vaculik (SK), 12/10

6º Robert Lambert (GB), 11/9

7º Jack Holder (AUS), 10/9

8º Max Fricke (AUS), 9/8

9º Jason Doyle (AUS), 8/8

10º Andrzej Lebedevs (LV), 7/7

11º Daniel Bewley (GB), 6/7

12º Kai Huckenbeck (D), 5/6

13º Dominik Kubera (PL), 4/5

14º Mikkel Michelsen (DK), 3/5

15º Luke Becker (EUA), 2/4

16 Kim Nilsson (S), 1/3



Meias-finais 1: 1º Bartosz Zmarzlik, 2º Patryk Dudek, 3º Robert Lambert, 4º Jack Holder



Semi-final 2: 1. Fredrik Lindgren, 2. Leon Madsen, 3. Martin Vaculik, 4. Max Fricke



Final: 1º Bartosz Zmarzlik, 2º Fredrik Lindgren, 3º Leon Madsen, 4º Patryk Dudek

Classificação final após 10 corridas:

1º Bartosz Zmarzlik (PL), 158 pontos WRC.

2º Fredrik Lindgren (S), 150 pontos

3º Martin Vaculik (SK), 125 pontos

4º Jack Holder (AUS), 123

5º Leon Madsen (DK), 111

6º Robert Lambert (GB), 108

-------------------------------------------

7º Daniel Bewley (GB), 104

8º Jason Doyle (AUS), 96

9º Max Fricke (AUS), 83

10º Patryk Dudek (PL), 76

11º Tai Woffinden (GB), 64

12º Mikkel Michelsen (DK), 56

13 Kim Nilsson (S), 44

14º Maciej Janowski (PL), 43

15º Anders Thomsen (DK), 36

16 Andzejs Lebedevs (LV), 31

17º Kai Huckenbeck (D), 11

18º Mads Hansen (DK), 10

19º Rasmus Jensen (DK), 6

20º Jacob Thorssell (S), 6

21 Dominik Kubera (PL), 4

22 Bartlomiej Kowalski (PL), 4

23 Luke Becker (EUA), 2

24 - Benjamin Basso (DK), 2

25 Francis Gusts (LV), 2

26 Steve Worrall (GB), 1

27º Ernests Matjusonoks (LV), 1

28 Szymon Wozniak (PL), 1

29º Vaclav Milik (CZ), 1

30 Matej Zagar (SLO), 1